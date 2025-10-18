İzmir Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmada Karşıyaka, ilk yarıda bulduğu golle sonuca gitti. 32. dakikada sahneye çıkan Yasin Uzunoğlu, takımına galibiyeti getiren tek golü attı. Maçın geri kalan bölümlerinde Karşıyaka üstünlüğünü korumayı başardı.

Nazillispor 10 kişi kaldı

Müsabakanın son dakikalarında gergin anlar yaşandı. Konuk ekip Nazillispor’da Emir Yıldız, 90+1. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu kartın ardından Nazillispor maçı 10 kişi tamamladı.

Karşıyaka’da değişiklikler sonuç verdi

Teknik direktör ekibi, maçın ikinci yarısında hamlelerini yaptı. Tolga Ünlü ve Mehmet Güneş’in yerine 60. dakikada Berat Şahin ile Doğanay Avcı oyuna dahil oldu.

69. dakikada Mücahit Aslan’ın yerine Samet Sargın, 90. dakikada ise Erhan Öztürk ve Yasin Uzunoğlu’nun yerine Hamza Küçükköylü ve Ensar Akgün oyuna girdi. Karşıyaka, değişikliklerle birlikte tempoyu koruyarak skoru tutmayı başardı.

Nazillispor’da rotasyon işe yaramadı

Nazillispor cephesinde ise erken oyuncu değişiklikleri galibiyet için yeterli olmadı. Teknik ekibin 20. dakikada sakatlanan Ahmet Buğra Güven’in yerine Emir Yıldız’ı, ikinci yarının başında Bertuğ Başdemir’in yerine Yusuf Mert Yıldırım’ı oyuna alması takıma beklenen katkıyı getirmedi.

Karşıyaka’da sarı kartlar dikkat çekti

Ev sahibi ekipte Yasin Uzunoğlu, Doğanay Avcı ve Erhan Öztürk sarı kart görürken; konuk Nazillispor’da Taner Türk ve Recep Metin kart gören isimler oldu.

Stat, hakem ve kadrolar

Stat: İzmir Atatürk

Hakemler: Birkan Altındaş, Abdullah Melih Karaduman, Burak Celep

Karşıyaka: Muharrem Tunay Meral, Harun Kaya, Erol Zöngür, Hıdır Aytekin, Ferdi Burgaz, Tolga Ünlü (Berat Şahin dk. 60), Alpay Eroğlu, Mehmet Güneş (Doğanay Avcı dk. 60), Mücahit Aslan (Samet Sargın dk. 69), Erhan Öztürk (Hamza Küçükköylü dk. 90), Yasin Uzunoğlu (Ensar Akgün dk. 90)

Nazillispor: Mehmet Mert Pala, Ahmet Buğra Güven (Emir Yıldız dk. 20), Ahmet Arda Çakmak (Eray Halidi dk. 85), Talha Erdoğan, Bertuğ Başdemir (Yusuf Mert Yıldırım dk. 46), Ömer Çetinbaş, Yunus Teke (Hüseyin Öztürk dk. 69), Recep Metin, Emirhan Uzun, Abdulmelik Hanalp, Taner Türk

Gol: Yasin Uzunoğlu (dk. 32)

Kırmızı kart: Emir Yıldız (dk. 90+1)

Sarı kartlar: Yasin Uzunoğlu, Doğanay Avcı, Erhan Öztürk (Karşıyaka); Taner Türk, Recep Metin (Nazillispor)

Kaf-Kaf yükselişe geçti

Bu galibiyetle Karşıyaka puanını artırarak üst sıralardaki yerini güçlendirdi. Taraftarın desteğiyle moral bulan yeşil-kırmızılı ekip, gelecek hafta oynayacağı zorlu deplasman öncesi önemli bir ivme yakaladı.