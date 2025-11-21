İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’na yapılacak kritik ziyaret öncesi AK Parti, heyette yer alacak temsilcisini belirledi. Parti, TBMM Başkanlığı’na yaptığı bildirimde, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyelerinden oluşacak heyette AK Parti adına Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman’ın yer alacağını açıkladı.

Parti kaynakları, Yayman’ın görevlendirilmesinde geçmiş dönemlerde süreçle ilgili yaptığı çalışmaların, alana ilişkin tecrübesinin ve akademisyen kimliğinin etkili olduğunu aktardı.

Meclis’te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, geçtiğimiz gün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında toplanmış ve üye tam sayısının beşte üç çoğunluğuyla İmralı’ya gidilmesi yönünde karar almıştı. Bu karar sonrasında Meclis Başkanlığı, parti gruplarından heyette yer alacak isimleri yarın sabaha kadar bildirmelerini istemişti.

AK Parti’nin görevlendirmeyi tamamlamasıyla birlikte, diğer parti gruplarının bildireceği isimler ve ziyaret tarihine ilişkin detayların kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

İmralı ziyareti, Ankara’da siyasi dengeleri etkileyen en önemli gündem başlıklarından biri olmaya devam ediyor.