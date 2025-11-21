CHP’nin Meclis’te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun İmralı’ya gitme kararına katılmama yönündeki tutumu, DEM Parti çevrelerinde büyük tepki yarattı. Parti çizgisine yakınlığıyla bilinen Mezopotamya Ajansı, CHP’nin bu kararında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun etkili olduğu yönünde dikkat çekici bir iddia ortaya attı.

Ajansın haberinde, Ankara kulislerinden gelen bilgilere dayanarak, İmamoğlu’nun karar öncesi süreçte net bir tutum sergilemediği ileri sürüldü. Haberde, “İmamoğlu, dışarıdan ve içeriden gelen ‘gidilsin’ uyarılarına rağmen tereddütlü bir pozisyon aldı. CHP Genel Merkezi’ne ‘pozitif karar alın’ yönünde baskı yapmadı” ifadelerine yer verildi.

Kulis iddialarına göre İmamoğlu, sürecin başından sonuna kadar kararsız bir çizgide kaldı. Kendisine yakın isimler ve bazı siyasetçiler tarafından, İmralı ziyaretinin ileride başlaması muhtemel bir barış sürecinde muhalefetin dışarıda kalmaması açısından önemli olduğu hatırlatıldı. Ancak bu uyarılara rağmen İmamoğlu’nun “gidilsin” yönünde güçlü bir tavır koymadığı, partinin karar mekanizması üzerinde belirleyici bir etki yaratmadığı iddia edildi.

Haberde, hem CHP içinden hem de DEM Parti çevrelerinden bazı isimlerin, “İmamoğlu isteseydi Özgür Özel’in elini güçlendirebilir, ‘gitmeme’ kararını zorlayabilirdi” görüşünü dile getirdiği aktarıldı.

“Kürt seçmen desteği vardı, risk almadı”

Mezopotamya Ajansı'nın haberinde, cezaevindeki bazı siyasetçilerin ve CHP içindeki bazı aktörlerin İmamoğlu’na, “Sürecin parçası olmak gerekiyor”, “Kürtlerle kurulan bağın korunması için bu adımı desteklemek şart” mesajları ilettiği öne sürüldü. Ancak İmamoğlu’nun, hem siyasi riskler hem de oy kaygısı nedeniyle bu konuda net bir tutum almadığı iddia edildi.

Haberde ayrıca, İmamoğlu’nun eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile olan çekişmeli süreçlerin de bu pozisyonda etkili olduğu öne sürüldü.

DEM Parti çevreleri: “Yeni siyasi denklemler geliyor”

Haberin sonunda, CHP’nin tutumunun DEM Parti tabanında ciddi rahatsızlık yarattığı ve bu durumun ilerleyen süreçte siyasi ilişkileri yeniden şekillendirebileceği yorumu yer aldı:

“İmamoğlu, yerel seçimlerde Kürt seçmenin desteğiyle yükseldi; ancak İmralı gibi kritik bir konuda bu desteğin gerektirdiği siyasi riski almaktan kaçındı. Bundan sonra siyasette yeni denklemler oluşacak.”

CHP’nin İmralı kararının yankılarının önümüzdeki günlerde daha da büyümesi bekleniyor.