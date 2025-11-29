İzmir’in Ödemiş ilçesinde, geleneksel hale gelen bir kan bağışı etkinliği bu hafta bir kahvehanede gerçekleştirildi. Ordu Caddesi üzerindeki kahvehanesini 2017 yılından bu yana kan bağışına açan işletmeci Mehmet Çetin, etkinliğe ev sahipliği yaptı. Türk Kızılay ekiplerinin katılımıyla düzenlenen etkinlik, kahvehanede 33. kez organize edildi.

Her üç ayda bir düzenliyorlar

Çetin, yaptığı açıklamada, toplumda kan bağışı bilincini artırmayı amaçladıklarını belirterek, bu organizasyonu her üç ayda bir düzenlediklerini ifade etti. Katılımcılardan Hüseyin Erol ise uzun süredir kahvehaneyi ziyaret ederek kan bağışında bulunduğunu ve bu geleneğini sürdürdüğünü dile getirdi.