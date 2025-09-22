Son Mühür- AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, partisinde 8 il başkanının istifasının ardından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Tayyar, istifaların hem parti tabanında hem de kamuoyunda heyecanla karşılandığını belirterek, bunun sebebinin istifa edenlere duyulan tepki değil, geniş kapsamlı değişim talebine duyulan özlem olduğunu söyledi.

"DEĞİŞİMDEN KASTIM BAŞARI ESASINA DAYALI DÖNÜŞÜM"

Toplumun yalnızca teşkilatlarda değil, kabinede, külliyede, bakanlık bürokrasisinde ve yönetim anlayışında köklü bir dönüşüm beklediğini dile getiren Tayyar, “Değişimden kastım, istatistiki veri değişikliği değil, liyakat, ehliyet ve başarı esasına dayalı dönüşümdür” ifadelerini kullandı.

"BU STATÜKOYLA İŞİNİZ ZOR"

Tayyar, AK Parti’nin bu beklentiyi karşılaması halinde “yeni ufuklara daha kolay yelken açabileceğini ve yeniden umut olabileceğini” vurguladı. Aksi durumda ise statükonun partiye zarar vereceğini belirten Tayyar, şu uyarıda bulundu:

“Toplum sizden umudunu keserse kimin geleceğiyle ilgilenmez, mukayese yapmaz, faturayı doğrudan size keser. ‘Bunlar gitsin de kim gelirse gelsin’ der. Bu bir toplumsal cinnet halidir ama realitedir.”

“Umuda yolculuktan asla vazgeçmeyin” çağrısı yapan Tayyar’ın sözleri, AK Parti’deki değişim tartışmalarına yeni bir boyut kattı.