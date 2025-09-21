CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 21 Eylül Pazar günü yapılacak 22. Olağanüstü Kurultay öncesinde eski genel başkanlar Kemal Kılıçdaroğlu, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın’ı telefonla arayarak davet etti. Çetin ve Karayalçın’ın kurultayda salonda olması beklenirken, en büyük merak Kılıçdaroğlu’nun tavrıydı.

“Kesin” diyerek açıkladı

Halk TV canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan gazeteci Fikret Bila, kulislerdeki meraklı soruya net yanıt verdi:

"Kılıçdaroğlu kurultaya katılmayacak. Sayın Kılıçdaroğlu Ankara’daki ofisinde çalışmalarını sürdürüyor, ziyaretçilerini kabul ediyor. Kurultaya gelmeyecek, bu konu kesin."

Sessizlik stratejisi

Bila ayrıca, Kılıçdaroğlu’nun 24 Ekim’de görülecek kurultay iptali davasına kadar herhangi bir açıklama yapmama kararı aldığını belirterek, “sessizliğini koruyacak” mesajı verdi.

Cumhurbaşkanlığına Yılmaz vekalet edecek

Kurultay öncesi gündemdeki bir diğer gelişme ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yurt dışı programı. Erdoğan’ın yokluğunda Cumhurbaşkanlığı görevine Cevdet Yılmaz’ın vekalet edeceği bildirildi.