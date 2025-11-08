Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) teşkilat yapısında önemli görevlendirmeler gerçekleştirildi. Partinin Teşkilat Başkanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı resmi duyuru ile Bitlis, Çanakkale, Elazığ, Niğde ve Tunceli il başkanlıklarına yeni isimlerin atandığını kamuoyuna bildirdi.

Beş farklı il için görev değişimi

Parti yönetiminin aldığı karar doğrultusunda, beş ilin yönetim kadroları yenilendi. Yeni görevlendirmeler şu isimlerden oluştu:

Bitlis İl Başkanlığına: Engin Günceoğlu

Çanakkale İl Başkanlığına: Abdurrahman Kuzu

Elazığ İl Başkanlığına: İbrahim Sencer Selmanoğlu

Niğde İl Başkanlığına: Hacı Mehmet Eren

Tunceli İl Başkanlığına: Hakan Özer

Bu isimlerin belirlenmesinde, bölge dinamikleri ve teşkilat içerisindeki deneyimlerinin önemli rol oynadığı ifade ediliyor. Partinin yerel yönetimler ve genel seçim süreçlerinde daha etkin bir performans sergilemesi hedeflenirken, yeni atanan başkanların illerindeki teşkilat çalışmalarına hızla başlayacakları belirtildi.

Eski Başkanlara teşekkür ve yeni dönem başarısı dileği

Yapılan resmi açıklamada, görevlerini devreden eski il başkanlarının çalışmaları da unutulmadı. AK Parti Teşkilat Başkanlığı, bugüne kadar görev yapan önceki il başkanlarına, partiye ve illerine verdikleri özverili hizmetler ve yoğun çabaları için içtenlikle teşekkürlerini iletti. Yeni görevlendirilen il başkanlarına ise, bayrağı daha yukarılara taşımaları temennisiyle başarı dileklerinde bulunuldu.