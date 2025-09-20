Son Mühür - AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan ve Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir’in ardından, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk de istifa ettiğini duyurdu. Son olarak, AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş da istifa edenler arasına katıldı. Böylece son iki gün içinde istifa eden il başkanlarının sayısı 6’ya ulaşmış oldu.

''Teşkilatlara bir neşter vurulması gerekiyordu''

6. istifa öncesinde Şamil Tayyar, “Bu sayı daha da artacak gibi gözüküyor” iddiasında bulundu. Tayyar, X hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:

“AK Parti’de istifa eden il başkanı sayısı 5’e yükseldi. Bu sayı daha da artacak gibi gözüküyor. Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, seçime doğru teşkilatlara çekidüzen vermeye çalışıyor. Teşkilatlara bir neşter vurulması gerekiyordu, doğrusunu yapıyorlar. Umarım, ellerini korkak alıştırmaz, neşteri daha derine vururlar. Çünkü, mevzu derin.”