Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Karadeniz Bölgesi (Çorum ve Amasya hariç), Kocaeli, Sakarya, Sivas, Ardahan, Erzincan ve Erzurum çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Özellikle Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevresinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar artacak

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, hafta sonu için İstanbul’a yönelik hava durumu tahminlerinde bulunarak, “Cumartesi ve pazar günleri sıcaklıklar kademeli olarak yükselecek ve 24-26 dereceye kadar çıkacak. Ancak buna rağmen hava genel olarak kapalı olacak” ifadelerini kullandı. Yaz mevsimini geride bırakmış olsak da, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların yeniden artması bekleniyor. Adil Tek, pazartesi gününden itibaren ülke genelinde sıcaklıkların yükselişe geçeceğini belirterek şu noktalara dikkat çekti:

“Pazartesi gününden sonra sıcaklıklar artmaya devam edecek. Yüksek basınç kaynaklı bir gündüz ısınması var ama gece sıcaklıkları serin kalacak. 24 Eylül’de ise bazı bölgelerde sıcaklıklar 30-32 derecelere kadar çıkacak. Afrika üzerinden sıcak hava akışı olma ihtimali de var. Bu durum, yurdun büyük bir bölümüne yayılabilir. Bazı şehirlerde sıcaklıklar 35 dereceye kadar yükselebilir.”

20 Eylül 2025 Hava durumu

MARMARA

BURSA 11°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE 17°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 16°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 13°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu

EGE

A.KARAHİSAR 8°C, 22°C Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 14°C, 28°C Az bulutlu ve açık

İZMİR 18°C, 29°C Az bulutlu ve açık

MANİSA 17°C, 29°C Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

ADANA 21°C, 35°C Az bulutlu ve açık

ANTALYA 23°C, 33°C Az bulutlu ve açık

BURDUR 10°C, 26°C Az bulutlu ve açık

HATAY 18°C, 32°C Az bulutlu ve açık

İÇ ADANDOLU

ANKARA 8°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 10°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 10°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu

KONYA 11°C, 22°C Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

BOLU 10°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 13°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 17°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 14°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA 14°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu

RİZE 16°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 17°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 18°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

ERZURUM 5°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 3°C, 16°C Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 12°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu

VAN 8°C, 18°C Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR 15°C, 29°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 15°C, 29°C Az bulutlu ve açık

MARDİN 15°C, 26°C Az bulutlu ve açık

SİİRT 16°C, 28°C Az bulutlu ve açık