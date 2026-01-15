Son Mühür/ Beste Temel- AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Ödemiş ilçesinde merkezi hükümet eliyle hayata geçirilen dev yatırımları yerinde denetledi. İnşaat sahalarını tek tek gezerek teknik ekiplerden bilgi alan Saygılı, ulaşımdan sağlığa, konuttan spora kadar geniş bir yelpazede devam eden projelerin son durumuna ilişkin kapsamlı bir rapor sundu. Özellikle yangın bölgesindeki konutların hızla yükseldiğine dikkat çeken Saygılı, devletin afet sonrasında vatandaşını yalnız bırakmadığını ve tüm projelerin planlanan takvimden daha hızlı ilerlediğini vurguladı.

Yangın konutları teslimat için gün sayıyor

Geçtiğimiz yaz aylarında yaşanan orman yangınlarının izlerini silmek amacıyla başlatılan çalışmaları inceleyen Başkan Saygılı, Tosunlar Köyü’nde yükselen TOKİ konutlarını ziyaret etti. Yangının üzerinden henüz bir yıl geçmeden 138 köy evi, 21 ahır, bir cami ve köy konağının inşaatında sona yaklaşıldığını belirten Saygılı, yaklaşık 600 milyon TL’lik bu yatırımın hak sahiplerine kısa sürede teslim edileceğini müjdeledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla sürecin ilk anından itibaren yaraların sarıldığını ifade eden Saygılı, yangınzedelere yapılan nakdi yardımların ve telef olan hayvanların yerine yenilerinin teslim edilmesinin devletin güçlü şefkatinin bir göstergesi olduğunu söyledi.

25 dakikalık yol 3 dakikaya indi

Ödemiş’in trafik yükünü hafifleten ve çevre ilçelerle olan bağlantısını güçlendiren ulaşım yatırımları da Başkan Saygılı’nın gündemindeydi.

Yapımı tamamlanan 5 kilometrelik Ödemiş Güney Çevre Yolu’nun şehir içi trafiği %35 oranında azalttığını kaydeden Saygılı, transit geçiş yapan araçların artık şehir merkezine girmeden yollarına devam edebildiğini belirtti. Eskiden 25 dakikayı bulan geçiş sürelerinin bu yatırım sayesinde 3 dakikaya düştüğünü hatırlatan Saygılı, Ödemiş-Kiraz arasındaki yol yapım çalışmalarının da aynı titizlikle sürdüğünü ve bölge halkına konforlu bir ulaşım ağı sunduklarını dile getirdi.

Ödemiş’in yeni sağlık kampüsü hizmete girdi

Sağlık alanındaki dönüşümü yerinde gözlemleyen Bilal Saygılı, bünyesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi’ni barındıran yeni sağlık üssünü ziyaret etti. İlçede ilk kez faaliyete geçen Sağlıklı Hayat Merkezi’nde psikologdan diyetisyene, çocuk gelişim uzmanından fizyoterapiste kadar pek çok branşta hizmet verildiğini belirten Saygılı, binada ayrıca beşinci 112 Acil Sağlık İstasyonu’nun da devreye girdiğini söyledi. Kanser tarama cihazları ve donanımlı polikliniklerle hastanelerin yükünün azaldığını ifade eden Saygılı, koruyucu sağlık hizmetlerinin Ödemiş halkı için erişilebilir hale geldiğinin altını çizdi.

Kapalı Yüzme Havuzu 2026’da açılıyor

Ziyaret maratonunu spor yatırımlarıyla noktalayan Saygılı, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından inşa edilen Kapalı Yüzme Havuzu projesini inceledi. Güncel maliyeti 126 milyon TL’yi bulan tesiste kaba inşaatın tamamlandığını ve artık ince işçilik aşamasına geçildiğini müjdeledi. Ödemişli gençlerin sağlıklı ve modern bir ortamda spor yapmalarına olanak sağlayacak tesisin 2026 yılının dördüncü ayında hizmete açılmasının hedeflendiğini söyleyen Saygılı, AK Parti’nin sadece bugünü değil, geleceği inşa eden bir vizyonla eser üretmeye devam ettiğini vurguladı.

