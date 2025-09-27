Son Mühür- Görev süresi boyunca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hizmet etmenin kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu ifade eden Yener, “Narlıdere’mizin her köşesinde vatandaşlarımıza gönül gönüle çalışmanın gururunu yaşadım” dedi.

“Her daim milletimizin emrinde olduk”

İstifa açıklamasında, teşkilat mensuplarına, kadın ve gençlik kollarına ve mahalle yönetimlerine teşekkür eden Yener, “Her daim milletimizin emrinde, davamızın izinde olduk. Gönül kapılarını bize açan tüm hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Bayrak teslimi vurgusu

Görev değişimini “bayrak devri” olarak nitelendiren Yener, davanın yolunda azim ve kararlılıkla yürümeye devam edeceklerini belirtti. Yener, “Bizler de görev süremiz boyunca bu kutlu davaya hizmet etmenin mutluluğunu yaşadık” dedi.

“Bu davaya ömrümüzü adayacağız”

Veda mesajının sonunda AK Parti teşkilatına bağlılığını vurgulayan Yener, “Ne mutlu bu davaya ömrünü adayanlara, ne mutlu bu millete hizmet edenlere” sözleriyle açıklamasını tamamladı.