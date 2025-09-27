İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde 38. Ahilik Haftası nedeniyle anlamlı bir program gerçekleştirildi. Kemalpaşa Küçük Sanayi Sitesi’nde düzenlenen etkinlikte esnafın katkılarıyla bir araya gelen katılımcılar, ahiliğin birlik ve dayanışma ruhunu yaşattı. Programda Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı, ardından dualar edildi.

Esnafa lokma ikramı

Etkinlikte AK Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman ve Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, esnafa lokma ikramında bulundu. Katılımcılar hem dualara eşlik etti hem de paylaşma kültürünün simgesi olan lokma geleneğini sürdürdü.

Protokol üyeleri katıldı

Program, Kemalpaşa’daki esnaf ve vatandaşların yoğun ilgisine sahne oldu. Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Bahadır Bilen, AK Parti İlçe Başkanı Metin Yaşar, Kemalpaşa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Temel Küçük ve Küçük Sanayi Sitesi Derneği Başkanı Osman Yıldız etkinliğe katılan isimler arasında yer aldı.

Esnaf kültürünün önemi

Ahilik kültürünün yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı ve ahlaki değerleri temsil ettiğine dikkat çekildi. Kemalpaşa’da düzenlenen programla, esnafın birlik ve beraberliğinin güçlenmesi hedeflendi. Katılımcılar, bu tür etkinliklerin gelecek nesillere ahilik ruhunu aktarmada önemli bir araç olduğunu ifade etti.