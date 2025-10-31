Aydın’ın Nazilli ilçesine bağlı İsabeyli Mahallesi’nde tespit edilen şap hastalığı sonrası 13 mahalle karantinaya alındı. Hayvan giriş çıkışları yasaklanırken, bölgedeki tüm suni tohumlama faaliyetleri durduruldu.

Şap hastalığı tespit edildi

Nazilli’nin İsabeyli Mahallesi’nde hayvanlarda şap hastalığı tespit edilmesi üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü harekete geçti. Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla kapsamlı karantina tedbirleri alındı.

13 mahalleye karantina kararı

İsabeyli ve Ocaklı mahalleleri koruma bölgesi ilan edilirken; Bozyurt, Çobanlar, Dereağzı, Dallıca, Eycelli, Hasköy, Kavacık, Arslanlı, merkez mahalleler, Samailli ve Yaylapınar mahalleleri gözetim bölgesi olarak karantinaya alındı.

Alınan karar doğrultusunda bu mahallelere büyükbaş ve küçükbaş hayvan giriş çıkışları tamamen yasaklandı.

Suni tohumlama faaliyetleri durduruldu

Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hastalığın kontrol altına alınması için İsabeyli ve Ocaklı mahallelerinde suni tohumlama faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğunu bildirdi. Yetkililer, hastalık tamamen ortadan kalkıncaya kadar üreticilerin alınan önlemlere titizlikle uyması gerektiğini vurguladı.

Tarım Müdürlüğü’nden uyarı

Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“İlçemiz İsabeyli Mahallesi’nde çıkan şap hastalığı sebebiyle isimleri açıklanan mahallelerimiz karantina altına alınmıştır. Bu mahallelerimize sığır, manda, koyun ve keçi türü hayvanlarımızın giriş ve çıkışları yasaklanmıştır. Ayrıca koruma bölgesi içerisinde kalan İsabeyli ve Ocaklı mahallelerimizde hastalık sonlanıncaya kadar suni tohumlama faaliyetleri yasaklanmıştır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5996 sayılı Kanun gereğince yasal işlem yapılacaktır.”

Denetimler sıkılaştırıldı

Ekiplerin bölgedeki tüm ahır, çiftlik ve hayvan pazarlarında denetimlerini sıklaştırdığı öğrenildi. Hayvan sahiplerine karantina kurallarına uymaları ve belirtilen bölgeler arasında hayvan hareketi yapmamaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

