İzmir’in Toros semtinde sessiz ama güçlü bir kültür merkezi yükseliyor: Süleyman Seba Cumhuriyet Kütüphanesi. Ücretsiz Wi-Fi’si, ödünç kitap sistemi, ferah okuma–çalışma alanları ve tamamen bedelsiz hizmet anlayışıyla hem öğrencilerin hem de kitap tutkunlarının gözdesi haline geldi. Hafta içi 08.30-17.30 saatleri arasında kapılarını açan bu modern kütüphane, özellikle sınav dönemlerinde “ikinci ev” gibi oluyor. Peki bu huzur dolu mekâna ESHOT ile en hızlı ve en rahat nasıl gidilir?

Süleyman Seba Cumhuriyet Kütüphanesi Nerede ve Özellikleri Neler?

Toros’un kalbinde, Gürçeşme Caddesi ile Ulubatlı bölgesinin kesiştiği noktada yer alan kütüphane, 2739 Sokak’ta konumlanıyor. Geniş camları, doğal ışığı bol salonları ve sessiz çalışma odalarıyla dikkat çekiyor. Ücretsiz yüksek hızlı Wi-Fi, bilgisayar kullanım alanları, engelli erişimine uygun rampalar ve çocuk bölümü gibi detaylar düşünülmüş. Üyelik tamamen ücretsiz; kimlik gösterip form doldurmanız yeterli. Üye olduktan sonra istediğiniz kitapları 15 gün süreyle ödünç alabiliyorsunuz.

ESHOT ile Süleyman Seba Cumhuriyet Kütüphanesi’ne Nasıl Gidilir?

Merkezden (Konak, Alsancak, Bornova, Buca vb.) geliyorsanız en pratik durak “Toros Meydan”. Buradan kütüphaneye sadece 3-4 dakikalık bir yürüyüş mesafesi var. Toros Meydan durağından geçen ve direkt ulaşım sağlayan ESHOT hatları şöyle:

34 Esentepe – Gümrük

42 Çınartepe – Gümrük

441 Çınartepe – Şirinyer Aktarma

475 Tınaztepe Üniversitesi – Halkapınar Metro

Örneğin Konak’tan binecekseniz 34 veya 42 numaralı otobüsle tek vesiketle Toros Meydan’da iniyorsunuz. Bornova’dan geliyorsanız 475, Buca’dan geliyorsanız ise 441 ile aktarmasız ulaşım mümkün. İndiğiniz anda ara sokaklardan tabelaları takip ederek 2739 Sokak’a çıkıyorsunuz; kütüphane sol tarafta sizi karşılıyor.

Özel Araçla Gitmek İsteyenler İçin Rota

Gaziler Caddesi’ni takip edip Gürçeşme Caddesi’ne dönün. Toros Caddesi’ne girdikten sonra Ulubatlı sapağından 2692 Sokak’a, oradan da 2739 Sokak’a ilerleyin. Kütüphane yolun solunda, geniş bir cephesiyle hemen göze çarpıyor. Çevredeki sokaklarda park yeri bulmak genellikle kolay.

Neden Süleyman Seba Cumhuriyet Kütüphanesi’ni Mutlaka Ziyaret Etmelisiniz?

Çünkü burada zaman farklı akıyor. Klimalı salonlarda, gün ışığıyla yıkanan masalarda ders çalışmak ya da en sevdiğiniz romanı okumak bambaşka bir keyif. Üstelik tamamen ücretsiz! YKS, LGS, KPSS çalışanlar için ayrı sessiz katlar, grup çalışanlar için yuvarlak masalar, hatta kahve-çay molası verebileceğiniz dinlenme köşeleri var.