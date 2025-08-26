Son Mühür/ Osman Günden - AK Parti İzmir İl Başkanlığı, 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin yıldönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, zaferin Türk milletinin bağımsızlık iradesinin en güçlü göstergesi olduğu vurgulandı.

Büyük taarruz ve zaferin yolculuğu

Mesajda, 26 Ağustos’ta Afyonkarahisar Kocatepe’den başlayan Büyük Taarruz’un, 9 Eylül’de Türk ordusunun İzmir’e girmesiyle sonuçlandığı hatırlatıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk’ta aktardığı savaş planı ve Kocatepe’de verdiği taarruz emrinin ayrıntılarına yer verildi.

Topyekûn mücadele vurgusu

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk milleti, kadın-erkek, genç-yaşlı demeden işgalcilere karşı topyekûn mücadele etmiş, 30 Ağustos’ta yazdığı destanla bağımsızlığını tüm dünyaya ilan etmiştir. Bu zafer, yalnızca askeri bir başarı değil, milli iradenin, inancın ve azmin simgesidir."

Tarihe geçen emir

Açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk’ün 1 Eylül 1922’de verdiği “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri” emrine de atıfta bulunularak, bu emirle Türk ordusunun İzmir’e kadar ilerlediği ve işgalci güçleri Batı Anadolu’dan tamamen çıkardığı belirtildi.

Minnet ve şükran mesajı

Mesajın sonunda şu ifadelere yer verildi:

"Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve kahraman Türk ordusunu rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun."