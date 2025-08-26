TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta sezonun ilk maçında sahasında Erbaaspor ile 1-1 berabere kalan Altınordu’da, ayrılık süreci yaşayan isimlerden biri olan Hüseyin Bulut’un geleceği netleşti. Kulüp tarafından kendisine yeni takım bulması istenen 9 gurbetçi futbolcu arasında yer alan 26 yaşındaki oyuncu, kariyerini Kırmızı Grup’ta sürdürecek.

Kahramanmaraş İstiklalspor’la prensip anlaşması

Geçen sezon kırmızı-lacivertli formayla 15 gol ve 4 asistlik performans sergileyerek dikkat çeken sol kanat oyuncusu, Kahramanmaraş İstiklalspor ile prensipte el sıkıştı. İki kulüp arasında bonservis konusunda mutabakata varıldığı, resmi sözleşmenin önümüzdeki günlerde imzalanacağı ifade edildi.

Takım arkadaşlarında ayrılık süreci

Altınordu yönetimi, geçtiğimiz hafta Bahattin, Ali Barak, Ali Çırak, Yusuf, Alparslan, Emre, Keni ve Selahattin’in de kulüp bulmasını istemişti. Ayrıca kamp döneminde kadroya dahil edilmeyen ve izinli olan Tahsin’in de yeni bir takım arayışında olduğu öğrenildi. İzmir temsilcisi, bu oyuncularla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmayı hedefliyor.

Altınordu’da yeniden yapılanma dönemi

Son dönemde genç oyuncu politikasıyla dikkat çeken Altınordu, kadroda daralmaya giderek yeni bir yapılanma sürecine hazırlanıyor. Hüseyin Bulut’un ayrılığı da bu planlamanın önemli adımlarından biri olarak öne çıkıyor.