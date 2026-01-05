TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta kümede kalma mücadelesi veren Altınordu, devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı.

Kırmızı-lacivertli ekip, savunma hattını güçlendirmek amacıyla tecrübeli sol bek Gökhan Süzen’i kadrosuna kattı.

Altınordu savunmaya tecrübe takviyesi yaptı

Ligde ilk yarıyı düşme hattında tamamlayan İzmir temsilcisi, ikinci yarıya güçlü bir kadroyla girmek için transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Bu kapsamda son olarak Denizlispor forması giyen ve sezonun ilk yarısını kulüpsüz geçiren 38 yaşındaki Gökhan Süzen ile anlaşmaya varıldı.

Torbalı’da imza attı

Altınordu Kulübü’nden yapılan resmi açıklamada, transferin Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi’nde tamamlandığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Devre arası transfer çalışmaları kapsamında en son Denizlispor forması giyen Gökhan Süzen ile anlaşmaya vardık.

Kulüp Müdürümüz Barış Ertosun ile bir araya gelen oyuncumuz, kendisini Altınordumuza bağlayan sözleşmeye imza attı.”

Süper Lig’den 2. Lig’e uzanan zengin kariyer

Tecrübeli savunmacı kariyeri boyunca Türk futbolunun önemli kulüplerinde forma giydi. Gökhan Süzen’in kariyerindeki resmi maç sayıları şu şekilde:

Süper Lig: 142 maç

1’inci Lig: 178 maç

2’nci Lig: 77 maç

3’üncü Lig: 14 maç

Türkiye Kupası: 35 maç

Futbola Düzcespor ve Galatasaray altyapısında başlayan Süzen; RAMS Başakşehir FK, Beşiktaş, Gaziantep FK, Sivasspor, Tokatspor, Giresunspor, Adanaspor, Ümraniyespor ve Denizlispor gibi birçok kulüpte görev aldı.

Denizlispor’da 113 maç, 34 gole katkı

Deneyimli sol bek, Denizlispor formasıyla geçirdiği 4 sezonda 113 resmi maçta 12 gol ve 22 asist üreterek önemli bir performans sergiledi. Gökhan Süzen, Altınordu’nun mevcut kadrosundaki en yaşlı futbolcu unvanını da almış oldu.

Altınordu’da transfer çalışmaları sürüyor

Kırmızı-lacivertli ekipte transfer çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, teknik heyetin özellikle savunma ve hücum hattına yeni takviyeler yapmak istediği belirti.