FIFA'nın İsrail'i uluslararası turnuvalardan men etmemesine tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Spor dünyasındaki tepkilerin dışında, siyasi isimler de tepkilerini gösteriyorlar. Bir tepki de AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu'ndan geldi.

"FIFA’nın kurumsal itibarı ve tarafsızlığı büyük yara alır!"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Kasapoğlu, "Gazze’de yaşananlar jeopolitik bir sorun değil İsrail eliyle uygulanan tescilli bir soykırımdır.

FIFA’ya düşen geçmişteki men kararları ışığında ve küresel spor kamuoyunun beklentisi doğrultusunda İsrail’i derhal tüm turnuvalardan men etmesi ve futbolun birleştirici ruhunu korumasıdır.

Aksi halde FIFA’nın kurumsal itibarı ve tarafsızlığı büyük yara alır." ifadelerini kullandı.

