Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 04.10.2025 tarihli Resmi Gazete kararları dikkat çekti. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından gelen satış hamleleri dikkat çekti. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finansörü olduğu gerekçesiyle el konulan mobilya firması Alfemo şirketinin hissedarı Mesut Davulcuoğlu'nun ortağı olduğu İzmirli Simya Metal ve Ekotürk TV TMSF tarafından satışa konuldu.

1 milyar 154 milyon TL muhammen bedel!

TMSF'nin kayyım olarak atandığı Simya Meta için belirlenen muhammen bedel 1 milyar 154 milyon 100 bin TL olarak dikkat çekiyor. Simya Metal'in satışı için gerçekleştirilecek olan ihaleye katılabilmek için sunulması gereken teminat bedeli ise 115 milyon 410 bin TL olarak ön plana çıkıyor. Söz konusu ihale ise; 19.11.2025 tarihinde, saat 14:00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki Konferans Salonunda yapılacak.

Ekotürk TV de satışta!

TMSF'nin kayyım olarak atandığı bir başka şirket olan Ekotürk TV de satışa konuldu. TMSF'nin satışa koyduğu Ekotürk TV için belirlenen muhammen bedel ise 26 milyon TL olarak belirendi. İhaleye katılabilmek için 2 milyon 600 bin TL'lik teminat belirlenirken ihale; 05.11.2025 tarihinde, saat 11:00'de "Fon"un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki Konferans Salonunda yapılacak.