Son Mühür- Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Kasapoğlu, 30 Ağustos’un yalnızca bir tarih değil, Türk milletinin bağımsızlık iradesinin sembolü olduğunu vurguladı. “103 yıl önce Dumlupınar’da mazlumun duası, yiğidin nefesi, komutanın feraseti bir oldu. İşgal zincirleri kırıldı, bir vatan yeniden ayağa kalktı” dedi.

“Savunmada tarihi eşiği aştık”

Kasapoğlu, güvenlik ve özgürlük arasındaki bağa dikkat çekerek Türkiye’nin savunma ve teknoloji alanında büyük bir eşiği geçtiğini söyledi.

Milli savunma sanayisinde yerlilik oranının tarihi seviyelere ulaştığını kaydeden Kasapoğlu, “SUNGUR, KORKUT, GÜRZ, HİSAR ve SİPER gibi hava savunma sistemlerinden oluşan ‘Çelik Kubbe’ envantere girmeye başladı. Bu hamleler vitrin süsü değil; sahada ve masada sözümüzün ağırlığıdır” ifadelerini kullandı.

KAAN, İHA ve SİHA’larla yeni bir dönem

Milli Muharip Uçak KAAN’ın ilk uçuşuyla Türkiye’nin havacılıkta yeni bir lige çıktığını belirten Kasapoğlu, İHA ve SİHA’ların sahadaki denklemi değiştirdiğini söyledi.

Denizlerde ise TCG Anadolu ve MİLGEM projeleriyle milli firkateynlerin Türkiye’nin caydırıcılığını güçlendirdiğini vurguladı.

“TÜRKSAT 6A iletişim egemenliğinin simgesi”

Kasapoğlu, uzay ve iletişim teknolojilerindeki atılımlara da değinerek, “TÜRKSAT 6A’nın fırlatılması, kendi uydusunu üreten sayılı ülkeler arasına girmemizi sağladı. Bu, iletişim egemenliğimizin stratejik bir perçinidir” dedi.

Savunma sanayisinde ihracat rekorları

Türkiye’nin yerli üretimden ihracata uzanan çizgide rekorlar kırdığını dile getiren Kasapoğlu, “İHA/SİHA ekosistemimiz ve farklı platformlarımız dünya pazarında Türkiye’yi üst sıralara taşıdı. Bu başarı, sadece askeri değil, diplomatik dengelerde de oyunun kurallarını değiştirdi” diye konuştu.

“Zafer Bayramı hamaset değil muhasebe günüdür”

30 Ağustos’un en büyük mirasının “kendi göbeğini kendi kesen millet şuuru” olduğunu belirten Kasapoğlu, Türkiye’nin krizleri yatıştıracak akla, mazlumun sesini duyan vicdana ve masada inisiyatif alacak dirayete sahip olduğunu söyledi.

“Minnet borcumuz daha güçlü bir Türkiye ile ödenecek”

Mesajını duygusal bir çağrıyla tamamlayan Kasapoğlu, “Bir minnet borcumuz var: Kurtuluş destanı yazan İstiklal nesline, sınırda ve cephede canını siper eden kahramanlara, afetlerde ilk koşan fedakarlara… O borcu, Türkiye’yi daha güvenli, müreffeh ve adil kılarak ödeyeceğiz” dedi.

Kasapoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehitler ve gazileri rahmetle andığını belirterek 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.