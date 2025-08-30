Son Mühür- AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Büyük Zafer’in Türk milletinin yeniden dirilişinin ve Anadolu'nun ebedi vatan oluşunun tescili olduğunu vurguladı. Saygılı, ecdadın 30 Ağustos’ta açtığı zafer kapısını, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla daha güçlü bir şekilde geleceğe taşıyacaklarını belirtti.

Zaferin anlamı ve önemi

Saygılı, mesajında 30 Ağustos 1922’nin, Türk milletinin bağımsızlık tutkusunu, vatan sevgisini ve zorluklar karşısında gösterdiği eşsiz direnişi dünyaya kanıtladığı gün olduğunu ifade etti. Bu büyük zaferin, sadece işgale karşı bir direnişten ibaret olmadığını, aynı zamanda milletin iradesine asla zincir vurulamayacağının göstergesi olduğunu dile getirdi. Kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla topyekûn bir mücadeleyle “Ya istiklal ya ölüm” ilkesiyle yola çıkan milletin, zafere ulaştığını kaydetti.

Mazlum milletlere ilham kaynağı

30 Ağustos’un yalnızca askeri bir başarı değil, aynı zamanda mazlum milletlere ilham veren bir bağımsızlık ateşi yaktığını belirten Saygılı, bu zaferin milletin ruhunu ve karakterini yansıtan bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekti. Bugün Türk milletine düşen en önemli görevin, bu şanlı mirası aynı kararlılıkla gelecek nesillere aktarmak olduğunu söyledi. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında, Türkiye’nin daha güçlü ve refah içinde bir ülke olması için çalışmanın herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Türkiye yüzyılı vizyonu

Mesajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye Yüzyılı vizyonuna değinen Saygılı, bu vizyonun 30 Ağustos ruhunun günümüzdeki en belirgin yansıması olduğunu ifade etti. AK Parti olarak, ekonomiden teknolojiye, savunma sanayisinden diplomasiye kadar birçok alanda büyük hedefler belirlediklerini ve Türkiye Yüzyılı’nı bir vizyondan öte, milletin yükselişini taçlandıracak bir şahlanış projesi olarak gördüklerini belirtti. Bilal Saygılı, ataların 30 Ağustos’ta açtığı zafer kapısını, Türkiye Yüzyılı ile en güçlü şekilde geleceğe taşıyacaklarını yineledi. Mesajının sonunda 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yılını kutlayan Saygılı, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitleri ve gazileri rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını sözlerine ekledi.