Son Mühür / Yağmur Daştan – AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Danışma Meclisi’ni gerçekleştiriyor. AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nda gerçekleşen toplantıya, Genel Sekreter ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcıları Selver Akkoyun Korkmaz, Kadın Kolları Genel Merkez Genel Başkan Yardımcısı Gerçek Tekin, İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran, MKYK üyeleri, ilçe başkanları, meclis üyeleri, mahalle temsilcileri de katıldı. Toplantının başında AK Parti İzmir İl Kadın Kolları’nın faaliyet raporu sunuldu.

“Kadın hakları celladı” vurgusu…

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, “Kadın Kollarımız, AK Parti siyasetinin mayasıdır. Bu mayada anaların duası vardır. Bu mayada Recep Tayyip Erdoğan’ın milletten aldığı güçle çizdiği istikametin sırrı vardır. Kadın Kollarımız, İzmir’in her bir hanesine ulaşan, sokaklar, caddeleri arşınlayan, Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın selamını gönüllere taşıyan bir fedakarlık hareketidir. AK Parti; Türkiye’de hak ve özgürlüklerin altın çağını yaşatan partidir. AK Parti’den önce başta kadın hakları olmak üzere insanımız arasında politik gerilim hatlarıyla belirlenmiş büyük ayrımlar vardı. Bugün işine geldiğinde kadın hakları savunucusu, işine gelmediğinde kadın hakları celladı olan sözde batıcı-seküler muhalefet kanadını asla unutmayacağız” dedi.

“Haksızlığa karşı en güçlü sesi AK Parti çıkarıyor”

“Bu ülkede Meclis’e başörtüsüyle girdi diye linç edilen unutmayacağız. Okullarda, üniversitelerde kurulan ikna odalarını unutmayacağız. 411 el kaosa kalktı manşetini, başörtüsü yasağının devamı için Anayasa Mahkemesi’ni mesken tutan CHP'yi unutmayacağız” vurgusu ile devam eden İl Başkanı Saygılı, “AK Parti bu vesayetçi ve kadın haklarının üstüne çöreklenen karanlık zihniyeti adeta bir güneş gibi aydınlatarak dağıtmıştır. AK Parti hükümetlerinden önce; Kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 27,9 iken bugün 35,7. Parlamentodaki kadın milletvekillerinin sayısı 24 iken bugün 119. Kadın muhtarların sayısı 117 iken bugün 2001. AK Parti iktidarı boyunca; Kadın valilerimizin sayısını 4 katına, kadın kaymakamlarımızın sayısını ise 3,7 katına çıkardık. 2002'de kadın büyükelçilerimizin sayısı sadece 14 iken, bugün 80 kadın büyükelçimiz var. 26 bini aşkın hâkim ve Cumhuriyet Savcımızın 10 bin 372’si kadın yargı mensuplarımızdan oluşuyor. Kadınların Türkiye’de ve dünyada uğradığı kadre ve haksızlıklara en güçlü sesi AK Parti çıkarmıştır ve çıkarmaya da devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kadınların emeği, cesareti ve inancıyla…”

“Avrupa’da her yıl 2 bin 300 kadın eşleri veya eski eşleri tarafından cinayete kurban gidiyor” mesajı veren Başkan Saygılı, “Bölgesel çatışmaların en büyük zorluğunu ve kıyımını kadınlar, çocuklar yaşıyor. Terör devleti İsrail’in faili olduğu Gazze soykırımında şehit olan 70 bin Filistinlinin 3’te 2’sini maalesef kadın ve çocuklar oluşturuyor. Gazzeli kadınlara yönelik vahşet ve canice zulümler son iki yılda ne iç siyasetimizde ne de küresel kadın hakları çevrelerinde yeterli tepkiyi görmedi. AK Parti İzmir’de kazanacağı büyük başarının sancağını kadınlarla taşıyacak. AK Parti İzmir’de yazacağı başarı hikayesini kadınların emeği, cesareti ve inancıyla oluşturacak” diye konuştu.

2010 yılından beri 30 ilçeyi hep beraber gezdiklerinin altını çizen Kadın Kolları Genel Merkez Genel Başkan Yardımcısı Gerçek Tekin, “Elimizden geldiğince kadınlarımızın ne ihtiyacı olursa olsun genel merkez ile aranızda bir köprü oluşturmaya çalıştık. Bundan sonraki dönemde de bu görevimizi sürdürmeye çalışacağız” dedi.

“Ne mutlu ki bu davanın neferleriyiz”

MKYK üyesi Cemal Bekle, “AK Parti olarak daha kurulduğumuz ilk gün ‘Siyasette hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ dedik. Siyaset kadınla mümkün anlayışını da şiar edindik. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde siyasetin çeperinden siyasetin merkezine AK Kadınlarla yürüdük. Hamdolsun, bugüne kadar Türkiye Yüzyılı’nı yazarken sahada ne sorun olursa olsun sizlerle sokaklardaydık. Kapı kapı sizlerle evlere girdik ve her zaman ne mutlu ki bize sizlerle yol arkadaşı olduk. Türkiye Yüzyılı’nı hep beraber yazıyoruz. Bu davanın yol arkadaşlarından şeref ve onur duyuyorum. Ne mutlu ki bu kutlu davanın neferleriyiz” ifadelerini kullandı.

“İyi ki bu davanın neferleriyiz”

“AK Parti milletin içinde doğmuş, gücünü milletten alan büyük bir dava hareketidir” vurgusu yaparak teşkilata seslenen AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dalkıran, “Bizler, sadece teşkilatın değil; bir milletin umudunu taşıyoruz. AK Parti Kadın Kolları demek; sessizce ama kararlılıkla yürüyen anneler, kapı kapı gezen kardeşler, inançla yol alan kadınlar demektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Kadınlar siyasetin nesnesi değil, öznesidir’ sözüyle yola çıktık. Kutlu davamızın yorulmaz neferleri, kadın kardeşlerim. Sokak sokak kapı kapı her gün emek veren tüm kadın kolları teşkilatımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bu davanın neferleriyiz. Bugün size baktığımda yorulmuş ama vazgeçmemiş, engellerle karşılaşmış ama umudunu kaybetmemiş güçlü kadınlar görüyorum. Taş üzerine taş koyanlar için çabalıyoruz. Cumhurbaşkanımızın bizlere olan güveni sorumluluğumuzu bir kez daha artırıyor. Partimizin çalışmalarını, hükümetimizin yaptıklarını sokak sokak, köy köy anlatmaya karar verdik. Ülkemize çağ atlatan Cumhurbaşkanımız ile ayı çatı altında siyaset yapmanın gururunu taşımaya devam edeceğiz. ‘Memleket işi gönül işi’ diye yola düştük. Gönülleri kazanmaya, hüzünleri paylaşmaya hep birlikte İzmir olmaya çalıştık. Bizim taşıdığımız emanet millet emaneti, gittiğimiz yol milletin yoludur. Yarınlarımıza daha aydınlık bir gelecek bırakmak için birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.