CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün açıklamalarına AK Parti’den ardı ardına yanıtlar geliyor. Güç, bugün sabah saatlerinde yaptığı basın açıklamasıyla İZBAN ve kentteki ulaşım planlamaları açısından AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı’yı eleştirmesi dikkatleri çekmişti.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı’dan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün açılamalarına yanıt geldi. Saygılı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Çağatay Güç'ün yaptığı açıklamaları anlamak oldukça ''Güç'' Eser siyaseti ile İzmir'e kazandırdıklarımız ortada. Çeyrek asırdır İzmir'i yönetip, merkezi yönetimden milyarlarca liralık bütçe alıp; sayıştay raporuyla da sabit olduğu gibi 10 milyar liraya yakın bir kamu zararına sebep oldukları halde hala konuşabiliyorlar. Sanıyoruz ki açıklamaları aynaya karşı!”

AK Partili İl Başkanı Saygılı, açıklamalarının altında şu resmi paylaştı:

"Kabiliyetsizliklerini kelimelerle örtmek isteyenler için diyecek hiçbir şeyimiz yok"

Öte yandan, kabiliyetsizliklerini kelimelerle örtmek isteyenlere diyecek hiçbir şeylerinin olmadığını kaydeden AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, “Kabiliyetsizliklerini kelimelerle örtmek isteyenler için diyecek hiçbir şeyimiz yok. Ama milletimizin nezdinde yer bulan ve gösterebileceğimiz birçok eser var. Çeyrek asırdır algı üretenlere cevabımız işte saymakla bitmeyen bu eserlerimizdir.” diye konuştu.