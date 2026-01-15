Son Mühür/ Emine Kulak- CHP’nin emekliler için TBMM’de sürdürdüğü nöbete destek amacıyla DİSK’e bağlı Devrimci Emekliler Sendikası (DEV EMEKLİ-SEN), ülke genelinde eş zamanlı basın açıklamaları gerçekleştirdi. İzmir’de SGK Konak binası önünde yapılan açıklamada, 17 milyon emeklinin yaşadığı ekonomik sorunlar ve talepler kamuoyuyla paylaşıldı.

DEV EMEKLİ-SEN Ege Bölge Temsilcisi Hüseyin Özkaynak, 2026 bütçesinin emekliyi yok saydığını belirterek, “Kaynak yok deniliyor ama faiz lobisine trilyonlar aktarılıyor. Emekliye gelince sefalet dayatılıyor. Bu bir tercihtir, bu açık bir sınıfsal saldırıdır” dedi. Özkaynak, faiz giderlerine ayrılan payın emekliler için ayrılan bütçeyi geride bıraktığını vurguladı.

“Sadaka değil, insanca yaşam hakkı istiyoruz”

Açıklamada, en düşük emekli maaşına yapılması planlanan artışın kabul edilemez olduğu ifade edildi. Özkaynak, 15 Ocak’ta Plan ve Bütçe Komisyonu’nda gündeme gelmesi beklenen artışı sadaka olarak nitelendirerek, “Bu bir zam değil, emeklinin aklıyla alay etmektir” diye konuştu.

Vergi affı eleştirisi, sermayeye tepki

Sendika, geçmiş yıllarda sermaye gruplarına sağlanan vergi aflarını da hatırlattı. Yandaş şirketlerin milyarlarca liralık vergi borcunun silindiğini belirten Özkaynak, emekliye “kasada para yok” denilmesini sert sözlerle eleştirdi.

Emeklilerin talepleri sıralandı

Basın açıklamasında DEV EMEKLİ-SEN’in talepleri de kamuoyuyla paylaşıldı. Buna göre; En düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması, Tüm emeklilere seyyanen zam yapılması, Aylık bağlama oranlarının 2008 öncesi sisteme döndürülmesi, Sağlıkta katkı paylarının kaldırılması, Bayram ikramiyelerinin en az bir asgari ücret tutarında olması, Kiracı emeklilere kira ve yakacak desteği verilmesi istendi.

“Mücadeleyi meydanlarda büyüteceğiz”

DEV EMEKLİ-SEN, Meclis’te alınacak olası bir sefalet kararına karşı sessiz kalmayacaklarını vurguladı. Özkaynak, emeklilerin haklarını alana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek, “Emeklinin sabrını acizlik sanmasınlar. Haklarımızı lütuf gibi sunmalarına izin vermeyeceğiz” dedi.

Açıklama, “Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganıyla sona erdi.