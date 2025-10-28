AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Cumhuriyetin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Saygılı, 102 yıl önce Anadolu’nun dört bir yanında yokluk ve imkansızlıklar içinde verilen istiklal mücadelesinin, Türk milletinin yeniden ayağa kalkışının destanı olduğunu söyledi.

"Cumhuriyet, sadece bir yönetim biçimi değil"

“Cumhuriyet, sadece bir yönetim biçimi değil; milletimizin bağımsızlık tutkusunun, özgürlük iradesinin ve geleceğe olan inancının simgesidir” diyen Saygılı, her neslin bu emaneti koruma sorumluluğunu taşıdığını vurguladı.

“Cumhuriyetimizi yüceltmek her kuşağın görevidir”

AK Parti İzmir İl Başkanı, Cumhuriyetin ilanından bugüne her kuşağın bu mirası korumak ve yüceltmekle sorumlu olduğuna dikkat çekti.

“AK Parti olarak Cumhuriyetimizin 100 yılı aşan bu kutlu yürüyüşünde, milletimizin emanetine sahip çıkmayı bir görev değil, bir şeref olarak gördük” ifadelerine yer veren Saygılı, Türkiye’nin geleceğine güçlü adımlarla ilerlediğini dile getirdi.

“Atatürk ve tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyoruz”

Saygılı mesajının sonunda, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını, istiklal mücadelemizin kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum” dedi.

Ayrıca tüm vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dilekleriyle kutladı.