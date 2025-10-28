Yaşar Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yıl dönümünü anlamlı bir konferans ve etkileyici bir fotoğraf sergisiyle taçlandırdı.

Kutlama töreni ve Cumhuriyete bağlılık mesajı

Selçuk Yaşar Kampüsü'nde düzenlenen kutlama programı, coşkulu bir atmosferde başladı. Tören, Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu'nun Atatürk büstüne çelenk sunması ve ardından tüm katılımcıların saygı duruşunda bulunmasıyla geleneksel açılışını yaptı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Kazançoğlu, cumhuriyetin önemine dair duygusal bir vurgu yaptı. Kazançoğlu, "Bugün, bir milletin küllerinden yeniden doğuş mücadelesini ve kendi kaderini tayin etme iradesini kutluyoruz. Cumhuriyet, bizim için özgürlüğe, tam bağımsızlığa ve aydınlık geleceğe uzanan en kıymetli yürüyüşün adıdır," dedi. Konuşmasında, üniversite olarak en büyük görevlerinin; cumhuriyetin kazandırdığı tüm değerlere sahip çıkan, bilimi, sanatı ve demokrasiyi rehber edinen bir nesil yetiştirmek olduğunu özellikle belirtti.

Atatürk'ün Cumhuriyeti on yıl önceden planlaması

Etkinliklerin en dikkat çekici bölümü, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Mert’in verdiği "Cumhuriyet’e Giden Yol ve Atatürk" başlıklı konferans oldu. Prof. Dr. Mert, araştırmalara dayanan bilgilerle Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyeti ilan etme planını çok erken tarihlerde belirlediğini gözler önüne serdi. Prof. Dr. Mert, "Atatürk, 7-8 Temmuz 1919 gibi Millî Mücadele’nin daha başında, Mazhar Müfit Kansu’dan not almasını istediği maddelerle cumhuriyetin temelini atmıştır," diyerek o döneme ait önemli detayları paylaştı. Bu notlarda, zaferden sonra hükümet şeklinin cumhuriyet olacağı, saltanat ve hanedan hakkında gerekli işlemlerin yapılacağı, peçe ve fesin kaldırılıp şapkanın benimseneceği ve Latin harflerine geçileceği gibi devrim niteliğindeki kararların bulunduğunu aktardı. Bu durumun, cumhuriyetin rastgele bir kararla değil, vizyon sahibi bir liderin yıllar süren titiz planlamasıyla kurulduğunu kanıtladığını ifade etti. Prof. Mert, "Atatürk, Türk milletinin karakterine en uygun idare şeklinin cumhuriyet olduğunu bilerek hareket etmiştir. Laik, demokratik ve çağdaş bir hukuk devleti hedefi, daha o yıllarda Paşa’nın programında hazırdı. Bu yüzden Cumhuriyet, bugünden yarına kurulmuş bir rejim değildir," şeklinde konuştu.

Konferansın ardından kutlamalar, Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Korosu’nun hazırladığı özel dinleti ile devam etti. İzleyiciler, ellerindeki şanlı Türk bayraklarını coşkuyla sallayarak marşlara ve şarkılara eşlik ederek bayram sevincini doruklara taşıdı.

Siyah Beyaz karelerle Atamız İzmir'de

Cumhuriyet kutlamaları çerçevesinde, İzmir Valiliği ile Yaşar Üniversitesi’nin iş birliğiyle anlamlı bir sergi de İzmirlilerle buluştu. Konak Meydanı'nda açılışı yapılan "Siyah Beyaz Karelerden Gönüllere: Mustafa Kemal Atatürk" adlı fotoğraf sergisi büyük ilgi gördü. Koleksiyoner Mert Rüstem’in özel arşivinden temin edilen sergide, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün farklı dönemlerine ait, özellikle İzmir temalı 25 siyah beyaz fotoğraf yer aldı. İzmirli fotoğraf sanatçısı Hamza Rüstem ve oğulları tarafından çekilen bu tarihi kareler, sadece Atatürk’ün kişisel vizyonunu değil, aynı zamanda Cumhuriyet’in kuruluş yıllarındaki İzmir’in kent yaşamını ve dönemin tarihi ruhunu eşsiz bir estetikle bugüne taşıdı.