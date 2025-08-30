AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nın himayesinde düzenlenen ve AK Parti İzmir Gençlik Kolları tarafından organize edilen "Gazze İçin Perde Açılıyor" adlı açık hava belgesel etkinliğinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı. Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda gerçekleştirilen programda konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Zalimin karşısında sessiz kalmak ve tarafsızlık ilkesiyle yaklaşmak bir Müslümana yakışmaz. Tarafsızlık demek, zalimin safında yer almak demektir" ifadelerini kullandı.

Programın detayları ve açıklamalar

Gazze'deki işgal sürecini anlatan belgeselin gösteriminden önce, katılımcılar "Gazze'de soykırım var" pankartları taşıdı ve hazırlanan fotoğraf sergisini gezdi. Etkinliğe AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'nın yanı sıra, AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin İçelli, AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran ve AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Gamze Nehir de katıldı.

Konuşmasında Gazze'nin hayatlarının önemli bir parçası olduğunu belirten Saygılı, dedesi Molla Yusuf'un 1. Dünya Savaşı'nda Nablus'ta İngilizlere karşı mücadele ettiğini ve Gazze ile Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü için savaştığını anlattı. Saygılı, "Dedemin torunu olarak bugün ve yarın canımı feda etmeye hazırım. Makamlar ve mevkiler gelip geçicidir. Fakat zulme karşı sessiz kalmak ve sözde tarafsız kalmak bir Müslümana yakışmaz. Tarafsızlık, zalimin tarafında yer almak anlamına gelir" şeklinde konuştu.

Gençlik Kolları Başkanı İçelli'den soykırım vurgusu

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin İçelli ise konuşmasında Filistin topraklarında insanlık tarihinin en utanç verici soykırımlarından birinin yaşandığını söyledi. İsrail'in fosfor bombaları ve katliamlarla Gazze'yi kan gölüne çevirdiğini belirten İçelli, "Kundaktaki bebeklerden yaşlılara, kadınlardan çocuklara kadar masumlar vahşice katlediliyor. Bu vahşete sessiz kalanlar ve sesini yükseltmeyenler, bu soykırıma ortak oluyor" dedi.

İçelli, programın amacının Gazze'deki mazlumların sesini duyurmak, onların acısını paylaşmak ve insanlık onurunu savunmak olduğunu vurguladı. "Bu akşam göstereceğimiz belgeselle vicdanları uyandırmayı ve dünyaya bir kez daha 'dur' demeyi hedefliyoruz" diyen İçelli, uluslararası hukukun uygulanması, insani yardım koridorlarının açılması ve derhal ateşkes sağlanması çağrısında bulundu. Filistin halkının onurlu mücadelesinin tüm insanlığın ve Müslümanların ortak davası olduğunu sözlerine ekledi.