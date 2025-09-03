Son Mühür- AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, basın danışmanı Enes Yalçın'ın evinin önünde uğradığı saldırıyı sert bir dille kınadı. Albayrak, olayın Eskişehir'in kurtuluşu etkinliklerinin hemen ardından gerçekleşmesinin tesadüf olmadığını belirtti.

Saldırı ve geçmiş olsun mesajı

Gürhan Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün gece, Dede Korkut Parkı’ndaki etkinlikten dönüşte, evinin önünde alçakça bir saldırıya uğrayan Basın Danışmanım Enes Yalçın’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. Yalçın'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Albayrak, "Şükürler olsun ki canım kardeşimin sağlık durumu çok iyi" dedi.

"Tesadüf değil"

Başkan Albayrak, dört gün süren ve büyük bir başarıyla tamamlanan Eskişehir'in kurtuluşu etkinliklerinin hemen ardından böyle bir saldırının yaşanmasının tesadüf olmadığını vurguladı. Saldırganların ideolojik saplantıları, siyasi hırsları ve rant peşinde koşan kişiler olduğunu öne sürdü.

Mücadele vurgusu

Albayrak, saldırıyı gerçekleştirenleri "fesat, karaktersiz ve düşük zihniyetli" olarak tanımlarken, bu tür olayların kendilerini yıldırmayacağını belirtti. "Biz her daim dik duracak, Eskişehir'in geleceği için bu vasıfsızlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı. Albayrak, sürecin takipçisi olduklarını ve Enes Yalçın'ın arkasında duracaklarını da sözlerine ekledi.