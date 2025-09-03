Son Mühür - Dört gün önce gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Sarı Mikrofon YouTube kanalının sahibi Özkan Bozkurt, tekrar gözaltına alındı. Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Kore Mahallesi’nde sokak röportajı sırasında yaşanan olay kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. 26 Ağustos’ta yayımlanan "Türkiye’nin En Tehlikeli Mahallesi: Kore Mahallesi’ne Girdik" başlıklı videoda, röportaj esnasında bir kişinin tüfekle havaya ateş açtığı, başka bir gencin ise kameraya dönerek “Herkesin canını alacağım” şeklinde tehditler savurduğu anlar yer aldı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, olayın faili olduğu belirlenen ve mahallede yaşayan G.B. isimli suça sürüklenen çocuk, ailesine ait evde yapılan aramada ele geçirilen bir tüfekle birlikte aynı gün gözaltına alındı.

Tutuklama talebi

Ancak 29 Ağustos’ta, sokak röportajını gerçekleştiren Sarı Mikrofon YouTube kanalının sahibi Özkan Bozkurt, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İstanbul’daki ikametinden gözaltına alındı. Ters kelepçe takılarak gözaltına alınan ve bu anların görüntülendiği Bozkurt, Tekirdağ’a götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Bozkurt, daha sonra savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Savunmasında ne dedi?

30 Ağustos’ta Çorlu 1. Sulh Ceza Hakimliği’nde ifade veren Özkan Bozkurt, “Neden burada olduğumu bilmiyorum. Kaçma şüphem yoktur. Çağrıldığımda her zaman ifadeye gelirim” şeklinde savunma yaptı. Mahkeme, Bozkurt’un haftada iki gün karakola giderek imza atmasına ve yurtdışına çıkış yasağına hükmederek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Ancak Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla hakkında yeniden gözaltı kararı çıkarılan Bozkurt, dün gece saatlerinde İstanbul’da tekrar gözaltına alındı.