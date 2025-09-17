AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’ya yönelik iddialarına sert sözlerle yanıt verdi. Özdemir, Özel’i “müfteri” olarak nitelendirerek savcılığa suç duyurusunda bulunmaya çağırdı.

İddia: “Bize geçersen durdurabilirim”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hasan Mutlu’nun tutuklanması sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcılarından birinin Mutlu’ya “Yarın sabah alacaklar seni, bize geçeceğini söylersen durdurabilirim” dediğini öne sürdü.

Özdemir’den sosyal medyada yanıt

İddiaların ardından AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir sosyal medya hesabından açıklama yaparak söz konusu ifadeleri kesin bir dille reddetti. Özdemir, “CHP Genel Başkanının bugün yapmış olduğu açıklamada; İl Başkan Yardımcılarımızdan birinin bu yönde bir irtibatı olduğu iftirasını şiddetle reddediyorum” ifadelerini kullandı.

“Savcılığa suç duyurusunda bulunmaya davet ediyorum”

Özdemir, CHP liderini doğrudan suç duyurusunda bulunmaya çağırarak, “Sayın Özgür Özel’i, vakit kaybetmeden savcılığa suç duyurusunda bulunmaya davet ediyorum” dedi.

“Manavgat sözü hala belgelenmedi”

Özdemir açıklamasında, Özel’in daha önce Manavgat yangınıyla ilgili dile getirdiği “32 saatlik video kaydı var” sözlerini hatırlatarak, “Milletin gözünün içine baka baka yalan söylemesine rağmen iki aydır herhangi bir belge sunamadı. Bu konuda da müfteri olarak anılacaktır” ifadelerini kullandı.