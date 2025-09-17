Emekli Albay Orkun Özeller hakkında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Orkun Özeller hakkında gözaltı kararı çıkarılmış ve Özeller kendi isteğiyle Ordu Adliyesi'ne giderek teslim olmuştu. Özeller'in gözaltı gerekçesinin ise 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik kullandığı ifadeler olduğu ifade edilmişti. Emekli Albay Orkun Özeller, ifadesini verdikten sonra tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.

Karar verildi!

Emekli Albay Orkun Özeller, Ordu Adliyesi’nden SEGBİS yoluyla çıkarıldığı İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan tutuklandı. Özeller'in Ordu Cezaevi'nde konulacağı ifade edildi.

Özeller'den ilk açıklama!

Emekli Albay Orkun Özeller, avukatı aracılığıyla gönderdiği ilk mesajda, "Tutuklansam bile biz kazandık, Türk milleti kazandı. Mutluyum." dedi.