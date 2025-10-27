Son Mühür/Merve Turan- AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Foça ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, “Devletimiz güçlüdür, Foça yalnız değildir” mesajını paylaştı.

Yoğun yağış yaşamı olumsuz etkiledi

İnan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 23 Ekim’de ilçede etkili olan şiddetli yağışın yaşamı olumsuz etkilediğini belirtti. Kısa sürede metrekareye düşen olağanüstü miktardaki yağışın, yüzlerce ihbarın yapılmasına neden olduğunu aktardı. Mahsur kalan vatandaşların hızlı bir şekilde kurtarıldığı ifade edildi.

Kurumsal müdahale ve koordinasyon sağlandı

AFAD Başkanlığı, İzmir Valiliği ve ilgili kurumların felaketin ilk anından itibaren sahada görev aldığını kaydeden İnan, yüzlerce personel ve aracın ilçede seferber edildiğini vurguladı.

Temizlik ve hasar tespit çalışmaları tamamlanıyor

İnan, temizlik ve hasar tespit çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını, destek ödemelerinin başladığını belirterek, Foça’daki yaraların hızla sarıldığını ifade etti.

Teşekkür mesajı

Sürecin başından itibaren koordinasyonu yürüten İçişleri Bakanlığı, AFAD Başkanlığı, İzmir Valiliği ve sahada görev alan tüm ekiplere teşekkür eden İnan, açıklamasını “Devletimiz güçlüdür, Foça yalnız değildir” sözleriyle tamamladı.