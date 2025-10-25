Son Mühür/ Merve Turan- Bayraklı Kent Konseyi, düzenlediği “Dans Gecesi” etkinliğiyle sanat, kültür ve dayanışmayı aynı sahnede buluşturdu.

Farklı dans topluluklarının sahne aldığı etkinlik, izleyicilere görsel bir şölen sunarken, Bayraklı’nın kültürel yaşamına da renk kattı.

Sanat, müzik ve dayanışmanın buluştuğu gece

Bayraklı Kent Konseyi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen “Dans Gecesi” etkinliği, yoğun katılımla Bayraklı halkına unutulmaz anlar yaşattı.

Gecede sahne alan dans toplulukları, bale, modern dans, tango, zumba ve halk oyunları gibi farklı türlerde performanslar sergileyerek sanatın evrensel dilini sahneye taşıdı.

Keskin: “Dans, Bayraklı’nın her sokağında yaşayacak”

Etkinliğin açılışında konuşan Bayraklı Kent Konseyi Başkanı Aytekin Keskin, sanat ve kültürün önemine vurgu yaptı.

Keskin, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Bayraklı’nın sanat ve kültür alanında daha çok kucaklaşması için bu tür etkinliklere devam edeceğiz. Dans sadece bir eğlence aracı değil, aynı zamanda sağlıklı yaşam ve spor için önemli bir yöntemdir.

Her yaştan komşumuzun ilgisini çeken yerel ve evrensel dans örneklerini Bayraklı’nın her noktasında, sokaklarında sergilemeye devam edeceğiz.”

Geniş katılımlı bir sanat buluşması

Geceye; Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, İzmir Kent Konseyi Başkanı Özgür Topaç, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve dernek başkanları da katıldı. Etkinlik, sanatseverleri bir araya getirerek Bayraklı’nın kültürel dayanışmasını güçlendirdi.

Sahne performansları büyüledi

“Dans Gecesi”nde sahne alan topluluklar, izleyicilerden büyük alkış aldı. Gecede öne çıkan performanslar şöyleydi:

Prömiyer Bale ve Dans Akademisi: Bale ve modern dans gösterileriyle açılışı yaptı, gecenin kapanışında da zarafet dolu bir performans sundu.

Ege Latin Dansları Spor Kulübü: Latin ritimleriyle sahneyi renklendirdi.

Karşıyaka Sanat ve Kültür Topluluğu: Evrensel dans yorumlarıyla izleyicilerden tam not aldı.

Caminitoart: Tango dansının büyüsünü İzmir’e taşıdı.

Bayraklı Belediyesi Kültür Müdürlüğü Dans Grubu: Genç dansçılar enerjik koreografileriyle sahneye dinamizm kattı.

Topluluk Efe Zeybek Ekibi: Ege kültürünün simgesi zeybek oyunuyla büyük alkış topladı.

115 Art Dans Topluluğu (Tango): Aşk dolu tango performansıyla geceye damga vurdu.

115 Art Dans Topluluğu (Zumba): Ritim dolu hareketleriyle salona enerji kattı.

150 gönüllü dansçı sahne aldı

Etkinlikte 8 dans okulu ve 14 farklı türde performans sergileyen 150 gönüllü dansçı, tamamen ücretsiz olarak sahne aldı.

Bayraklı Kent Konseyi, etkinlikle sanatın birleştirici gücünü halkla buluştururken, katılımcıların sahneye koyduğu emek büyük takdir topladı.

Bayraklı, sanatın yeni merkezi olma yolunda

Bayraklı Kent Konseyi, bu tür organizasyonlarla ilçeyi sanatın ve dansın merkezi haline getirmeyi hedefliyor. Kent Konseyi, hem profesyonel hem amatör sanatçıların sahneye çıkabildiği etkinliklerle “herkes için sanat” anlayışını güçlendiriyor.