Son Mühür/Merve Turan- İzmir Berberler Odası, İESOB Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Bilgin, Sıcak Bakış programında Tunç Erciyas'ın sorularını yanıtladı.

Ahilik haftası Kırşehir'de kutlanmaya başlayan ve 2008 yılı sonrasında tüm yurda yayılan bir etkinlik... Çırak, kalfa, usta ilişkisini anlatabilmek, Ahi evranların faydalarını vurgulamak için yapılıyor. Esnafın bir haftası olması yüzleri güldürüyor.

Ekonomide, ülkenin gidişatı hakkında bilgi veren, disiplinlik olaylarda görüş bildiren, hakim sıfatında bir komite ahi evranlık... Komiteye güvenilir, işinde, aşında cömert olan kişileri dahil ederler... Pabucu dama atma deyimi işini iyi yapmayanın pabucu dama atarlarmış. İş düzeltilene kadar orada kalırmış. Almanya bu ahilik sistemini almış, kendine göre dizayn etmiş. 3308 sayılı yasa olarak bize gelmiş. 'Çırak, usta nasıl olunur? buradan geliyor. Yine de tam uygulanamıyor. Güvenilirlik hala geçer akçe, suistimal yapılmamalı..."

Şet kuşağı yerini belge aldı...

"Ustanın Çırağına şet kuşatma töreni geleneksel olarak bu törenlerde yapılıyor. Günümüzde belge alınıyor. Okula gidip, sonra işbaşı eğitimi ile bu sağlanıyor. Kuşağın yerini belge aldı."

Doyasıya eğlenip, moral bulduk...

Geçen hafta esnafa moral vermek amacıyla, Berberler bir araya geldi. Başkan Bilgin, bu gecenin hem moral olduğunu hem de birlik beraberliğin kutlandığını belirtti.

"Berberler birçok işi yapardı. Diş bile çekerdik. Zamanla farklılaştı mesleğimiz... Bayraklı'da berberlerle buluştuk. 25 yılı dolduranlara ödül verdik. Bir arada olmaya ihtiyacımız var. Birlikte dolu dolu yaşadık. 3000 üyemiz var tabii ki hepsi gelemedi. Keşke gelebilseydi. Ankara'dan sanatçı geldi. Hüseyin Kağıt, Romantik Erhan'dan sonra sahne aldı. Doyasıya eğlendik. Devamı gelecek bu etkinliklerin..."

Yarışmalar devam edecek...

"Yarışmalarda güvenilirlik çok önemli, jüri üyelerimizi Ankara ve İstanbul'dan getirdik. Artık kabına sığmıyoruz. Her seferinde daha da büyüyor yarışmalarımız. Birinci berber 35 bin TL ödül kazandı.Sponsorlarımıza çok teşekkür ederim."

Esparkı es geçmeyeceğiz...

"Espark birliğimizin en önemli projelerinden biri esnafımız uygun fiyatla hizmet alıyor. Burada da berberler için bir organizasyon yapacağız."

Fuarımıza bekliyoruz...

Başkan Bilgin, 19-21Ekim'de kendini seven herkesi Fuar İzmir'de düzenlenecek Güzellik, Kozmetik, Estetik, Kuaför ve Berber Fuarına davet etti.

Sakal tıraşı çok önemli...

Başkan Bilgin, Berber esnafınında sıkıntıları var. Bunlara çözüm olmaya çalıştıklarını söyledi.

"Eksikleri tamamlamaya çalışıyoruz. Çırak çalıştırmak için belirli kurallar var. Usta eğiticilik belgesi alınması lazım. Sınava girecek belge alınıyor. Bu belgeyi almak için berberlik sokulmuyor. Çırak yetiştirme, çırağın hakkını öğreniyorsun. OSGB ile anlaşmak gerekiyor. Odalarımızda yüz yüze berberlerimize bu yenilikleri anlatıyoruz.Çıraklık biraz daha erken başlamalı... 12 yaş ideal ama 18 yaşında geliyorlar onları yetiştirmek zor oluyor. Sakal traşı çok önemli mutlaka öğrenmeliler. Balonu patlatmadan tıraş edebilmeli... Hijyen eğitimleri de verdik. Ama sakal traşı iyice azaldı. Sırf saç traşı ile olmaz. "

Ruhsat sorununu Başkan Tugay çözecek!

"Metropolde her bölgede ruhsat almak için farklı belgeler isteniyor. Bir standart yok. Belediyeye göre değişiyor. Geçen gün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr Cemil Tugay'a da anlattık. Bu problemi çözeceğini söyledi. Not aldı. Komisyon oluşturacağını söyledi. Takip ediyoruz."

Başkan Mutlu, mutlu etti...

Konak'ta ruhsat bedelleri çok yüksekti. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanımız Yalçın Ata, Konak Belediye Başkanımız Nilüfer Çınarlı Mutlu ile bir toplantı yaptılar bir noktaya getirildi. Sınıflandırma yapılarak üçte bire düşürüldü. Bu da iyi bir gelişme ama başkanımdan biraz daha destek bekliyoruz."

Ahilik Nasihatı...

Tüm esnaflara rehber olan herkesin uyması gereken Pir Ahi Evran Veli'nin sözü...

"Harama bakma, haram yememi, haram içme

Doğru, sabırlı, dayanıklı ol.

Yalan söyleme.

Büyüklerinden önce söze başlama...

Kimseyi kandırma, kanaatkar ol.

Dünya malına tamah etme.

Yanlış ölçme eksik tartma.

Kuvvetli ve üstün durumda iken affetmesini, hiddetli iken yumuşak davranmasını bil ve kendin muhtaç iken bile başkalarına verecek kadar cömert ol!"