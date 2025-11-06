Beştepe'de gerçekleşen Kütüphane 5.0 ve İnsan Merkezli Dijital Dönüşüm Uluslararası Konferansı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın hedefinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel vardı.

"Yakın zamanda ilke imza atarak..."

2026'da açılacak kütüphanelerden bahseden Erdoğan, "2026'da açacağımız yeni kütüphaneler ile oturma alanını 800 bin metrekareden 1 milyon metrekareye taşıyacağız. 2 yıl önce büyük yürüyüşümüzde yeni safha olarak tarif ettiğimiz Rami Kütüphane'mizin açılışını yapmıştık. Bu kütüphanemizi sosyal donatıları ile, atölye çalışmaları, kültür sanat etkinlikleri ile yaşayan bir merkeze dönüştürdük. 40 bin eserin durum tespitini 27 bin eserin de temizlik çalışmasını yaptık.

Buradaki misafirlerimizden muhakkak hatırlayan olacaktır. 28 Şubat döneminin ruhsuz, köksüz zihniyetinin kurbanlarından biri de İstanbul Üniversitesi kütüphanesindeki tarihi kitaplardı. Nadir eserler kitaplığındaki binlerce eser çöpe atılmıştı. Tüm ithamlara rağmen Atatürk Kütüphanesini yeniden inşa ettik. Yakın zamanda ilke imza atarak hastane kütüphanesini hizmete açtık." ifadelerini kullandı.

"Hezeyanlarını hicap duyarak takip ettim!"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yüklenen Erdoğan, "Sizlerin önünde gündeme getirmek istemezdim ancak siyasetçiler olarak saldırılar karşısında siyaset kurumu itibarını korumak gerek. Ana muhalefet liderinin hezeyanlarını hicap duyarak takip ettim. Türkiye'nin ikinci büyük partisinin genel başkanı mı ayarları bozulmuş hakaret otomatı mı belli değil. Türkiye böyle bir üslubu hak etmiyor. Zihin fukara olunca akıl ukala olur dilin de freni boşalırmış.

Zihni ile dili arasındaki bağı tamamen kopmuş zavallı bir şahıs var. Gün aşırı söylediği yalanlarla önüne gelene attığı iftiralar ile giderek saldırgan haline geliyor. Daha da sevimsiz hal alan bu dile bu zehirli söylemlere milletimizi mahkum etmeyiz. Kendisine tavsiyem, biz az söyledik o çok anlasın." dedi.