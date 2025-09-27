Son Mühür- Oğuzhan Bizkevelci, Partiyle ilk tanışıklığının 18 yaşında afiş asarak başladığını belirterek sandık asil üyeliği ve gençlik kolları başkanlığı gibi birçok kademede görev yaptıktan sonra 28 yaşında ilçe başkanlığı görevine getirildiğini hatırlattı.

“Son nefesime kadar hizmet edeceğim”

İstifasına gerekçe olarak “gördüğü lüzum üzerine” ifadesini kullanan Bizkevelci, “Sayın Cumhurbaşkanım ve Genel Başkanımın davasına son nefesime kadar hizmet etmeye devam edeceğim” dedi.

Parti büyüklerine teşekkür etti

Görev süresi boyunca kendisine güvenen parti yöneticilerine ve teşkilata teşekkür eden Bizkevelci, “Bana güvenerek bu görevi veren bütün parti büyüklerime minnettarım. Görev yaptığım sırada desteğini hiç esirgemeyen Genel Merkezimize, Milletvekillerimize, İl Başkanımıza, ilçe yönetimimize ve ilçemin kıymetli insanlarına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yerine kimin atanacağı merak konusu

İstifanın ardından AK Parti Balçova İlçe Başkanlığı’na kimin atanacağı merakla bekleniyor. Parti kulislerinde yeni başkanın kısa sürede belirlenerek teşkilat çalışmalarının aksamadan devam edeceği konuşuluyor.