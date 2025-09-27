Son Mühür- Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar’a, eğitim ve sanayiye sunduğu katkılar nedeniyle iki farklı kurumdan önemli unvanlar verildi. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu, Yorgancılar’ı Yönetim Kurulu Onursal Üyeliği ile onurlandırdı. Doğuş Üniversitesi ise üniversite–sanayi iş birliğinin gelişimine yönelik çalışmaları dolayısıyla kendisine Fahri Doktora unvanı tevcih etti.

Üniversite–sanayi işbirliği vurgusu

Yorgancılar, ödül töreninde yaptığı konuşmada eğitim, bilim ve sanayi sektörlerinin birlikte gelişiminin katma değer yaratmak için vazgeçilmez olduğunu ifade etti.

Bu kavramlardan birinin eksik olamayacağını dile getiren Yorgancılar, “Nitelikli mesleki eğitim, üniversite ve sanayi iş birliğinin geliştirilerek sürdürülebilmesi yönündeki çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Doğuş Üniversitesi ve İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu tarafından verilen bu iki önemli unvanı; bugüne kadar yapılan çalışmaların gurur verici bir sonucu olarak görüyorum” dedi.

Gençlerin nitelikli eğitim almasının, ülkenin geleceğine yapılmış en değerli yatırım olduğunu dile getiren Yorgancılar, üniversite–sanayi iş birliğinin daha güçlü bir Türkiye için vazgeçilmez olduğunu söyledi.

Gençlerin aldığı eğitimin önemine değindi

Yorgancılar, kendisine tevcih edilen bu onurlu unvanı Yönetim Kurulu ve çalışma arkadaşlarının destekleriyle aldığını belirterek ekibine teşekkür ederken, “Gençlerimizin aldığı nitelikli eğitim, ülkemizin geleceğine yapılmış en değerli yatırımdır. Üniversite–sanayi iş birliğinin gelişmesi, daha güçlü bir Türkiye için vazgeçilmezdir. Bu unvanları, sorumluluklarımızı daha da artıran bir emanet olarak görüyorum. Ödülümüz de gençlerimizin başarıları olacaktır” diye konuştu.