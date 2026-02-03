YouTube'un fenomen yapımları arasında yerini alan Hayrettin ile Kaos Show, absürt mizahı ve sürpriz konuklarıyla milyonlarca izleyiciye ulaşıyor. Program için Ajdar'a resmi davet ileten Hayrettin, aldığı yanıtı kamuoyuyla paylaşınca sosyal medya adeta patladı.

Ajdar'ın Kaos Show için istediği rakam ne kadar

Hayrettin'in aktardığı bilgilere göre Ajdar, programa konuk olmak için tam 50 milyon euro talep etti. Bu rakam güncel kurla yaklaşık 2 milyar 570 milyon TL'ye denk geliyor. Ancak iş bununla sınırlı kalmadı. Popstar efsanesi, ödemenin anında hesabına yatırılmasını şart koştu.

Ünlü komedyen, Ajdar'ın taleplerinin bununla da bitmediğini açıkladı. Programa katılması halinde 300 kişilik koruma ekibi isteyen Ajdar, şartlarıyla Türkiye'de televizyon tarihinin en yüksek taleplerinden birini dile getirmiş oldu.

Hayrettin Ajdar için ne dedi

Konuyla ilgili açıklamalarını sürdüren Hayrettin, Ajdar'a olan bakış açısını net ifadelerle ortaya koydu. Ünlü sunucu, Ajdar'ı programda görmek istediğini vurgulayarak popüler kültürdeki önemine dikkat çekti. Hayrettin, görüşmelerin devam ettiğini ve taleplerin değerlendirme aşamasında olduğunu belirtti.

Ajdar kimdir

Gerçek adı Mehmet Anık olan Ajdar, 10 Şubat 1973'te Mardin'in Savur ilçesinde dünyaya geldi. 1994 yılında Trakya Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan sanatçı, sekiz yıl mühendis olarak çalıştı. Ardından müzik kariyerine yöneldi.

2003 yılında Popstar Türkiye yarışmasının seçmelerine katılan Ajdar, sıra dışı tavırları ve sahne performansıyla tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline geldi. Yarışmada çok ileriye gidemese de televizyona ilk çıkışı ona büyük bir şöhret kazandırdı.

Ajdar'ın en bilinen şarkıları

Ajdar, Çikita Muz adlı şarkısıyla popüler kültüre damgasını vurdu. Türkiye'de internetin yükselişe geçtiği dönemin ilk viral fenomenlerinden biri olan bu şarkı, hâlâ efsane olarak anılıyor. Bunun yanı sıra Nane Nane ve Şahdamar gibi parçalarıyla da gündemden düşmeyi başaramadı.

2002 yılında Tatlı Hayat dizisinde ve Neredesin Firuze filminde rol alan Ajdar, 2009'da Flash TV'de yayınlanan Her Cevhere Bir Altın yarışmasında jüri üyeliği yaptı. Yıllar içinde verdiği röportajlar ve sansasyonel açıklamalarıyla magazin dünyasının vazgeçilmez isimlerinden biri olmaya devam ediyor.