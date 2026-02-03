ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Kalem Müdür Yardımcısı Dan Scavino ile Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Erin Elmore'un nikah törenine katılan Musk, yanındaki kadınla tüm dikkatleri üzerine çekti. Peki yapay zeka dünyasının parlak yıldızı Shivon Zilis kim ve Elon Musk ile nasıl bir ilişkisi var?

Shivon Zilis kimdir

Shivon Alice Zilis, 8 Şubat 1986'da Kanada'nın Ontario eyaletindeki Markham şehrinde dünyaya geldi. Hintli bir anne ve Kanadalı bir babanın kızı olan Zilis, Unionville Lisesi'nden mezun olduktan sonra ABD'nin prestijli okullarından Yale Üniversitesi'ne kabul aldı. 2008 yılında ekonomi ve felsefe alanlarında çift diplomayla mezun oldu.

Shivon Zilis'in kariyer yolculuğu

Zilis, Yale'den mezun olduktan sonra New York'taki IBM'de çalışmaya başladı. Peru ve Endonezya gibi gelişmekte olan ülkelerde finansal teknolojiler alanında projeler yürüttü. 2012-2018 yılları arasında Bloomberg LP tarafından finanse edilen Bloomberg Beta'nın kurucu ortaklarından biri olarak görev yaptı.

Teknoloji kariyerinde hızla yükselen Zilis, 2017-2019 yılları arasında Tesla'nın Otopilot ürün ve çip tasarım ekibinde proje direktörlüğü üstlendi. Ardından Elon Musk'ın beyin-bilgisayar arayüzü şirketi Neuralink'te operasyonlar ve özel projeler direktörü pozisyonuna geçti.

Shivon Zilis OpenAI'da nasıl görev aldı

Zilis, 2023 yılına kadar yapay zeka devi OpenAI'ın yönetim kurulu üyeliği yaptı. Elon Musk ile tanışması da bu dönemde gerçekleşti. Eylül 2023'te savunma teknolojisi şirketi Shield AI'nin yönetim kuruluna katılan Zilis, genç yaşta Forbes 30 Under 30 listesine girmeyi başardı.

Elon Musk ile Shivon Zilis evli mi

Elon Musk ve Shivon Zilis resmi olarak evli değil ve hiç evlenmediler. Ancak çiftin birlikteliğinden dört çocuk dünyaya geldi. İkizler Strider ve Azure'nin ardından bir kız çocuğu Arcadia ve bir erkek çocuğu Seldon Lycurgus doğdu. Çocukların büyük çoğunluğu tüp bebek yöntemiyle dünyaya geldi.

Shivon Zilis kaç yaşında

1986 doğumlu Shivon Zilis, 2026 itibarıyla 39-40 yaş aralığında bulunuyor. Şubat ayında doğum günü kutlayan Zilis, hem iş hayatında hem de özel yaşamında oldukça yoğun bir dönem geçiriyor.

Shivon Zilis'in eğitim geçmişi

Zilis'in akademik kariyeri dikkat çekici bir profil çiziyor. Yale Üniversitesi'nden ekonomi ve felsefe alanlarında çift ana dal diplomasıyla mezun olan Zilis, analitik düşünce yapısını iş dünyasında başarıyla uygulamaya koydu. Hem finansal teknolojiler hem de yapay zeka alanlarındaki uzmanlığı, onu sektörün en saygın isimlerinden biri haline getirdi.