Türkiye'nin gündeminden düşmeyen ünlüler operasyonu, dijital platform dünyasını da derinden etkiliyor. Daha önce Mika Can Raun'un tutuklanmasıyla başlayan süreç, şimdi de genç fenomen Arya Bektaş'ın gözaltıyla sonuçlandı. Sosyal medyada yoğun şekilde aranan "Arya Bektaş kimdir?" sorusu, bu gelişmenin ardından milyonlarca kullanıcının gündemine oturdu.

Arya Bektaş kimdir

Arya Bektaş, 20 Mayıs 2001 tarihinde İstanbul'da doğdu. Eğitim hayatını da aynı şehirde tamamlayan genç fenomen, dijital platformlarda paylaştığı görsel makyaj içerikleriyle kısa sürede büyük bir hayran kitlesi edindi. Özgün renk kombinasyonları ve sanatsal yaklaşımıyla öne çıkan Bektaş, klasik makyaj anlayışının ötesine geçerek kendine has bir estetik dil oluşturdu.

Sosyal medyada yalnızca bir içerik üreticisi olmanın ötesine geçen Arya Bektaş, zamanla güçlü bir kişisel marka kimliği inşa etti. Sponsorluk anlaşmaları ve influencer projeleriyle profesyonel kariyerini şekillendiren genç isim, dijital dünyanın en dikkat çeken figürleri arasında yerini aldı.

Arya Bektaş neden gözaltına alındı

Arya Bektaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda Bektaş'ın yanı sıra fenomen Mükremin Gezgin de gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Soruşturma kapsamında şüphelinin uyuşturucu madde kullanma ve temin etme suçlamasıyla ifadesinin alındığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adli sürecin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor. Dosya kapsamında yeni gözaltıların da gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Soruşturmanın kapsamı genişliyor

18 Aralık 2025'te başlayan geniş çaplı operasyon, Türkiye'nin en büyük uyuşturucu soruşturmalarından birine dönüştü. Pop şarkıcı Aleyna Tilki, oyuncu İrem Sak, fenomen Danla Bilic gibi isimlerle başlayan gözaltı dalgası, zaman içinde onlarca ünlüyü kapsadı.

Ocak ayında Şeyma Subaşı'nın yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakılması, ardından komedyen Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal gibi isimlerin ifadeye çağrılması kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Eski futbolcu Ümit Karan'ın tutuklanması ise operasyonun spor dünyasına da sıçradığını gösterdi.

Arya Bektaş kaç yaşında

20 Mayıs 2001 doğumlu Arya Bektaş, 2026 yılı itibarıyla 24 yaşında. Genç yaşına karşın dijital platformlarda elde ettiği başarı, onu Z kuşağının en etkili içerik üreticileri arasına taşıdı.

Arya Bektaş ne iş yapıyor

Arya Bektaş, makyaj uzmanı ve dijital içerik üreticisi olarak çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle yaratıcı ve sanatsal makyaj videoları üreten Bektaş, sosyal medya platformlarında milyonlarca takipçiye ulaşmayı başardı. Görsel estetik anlayışı ve kendine özgü tarzıyla sektörde fark yaratan isimlerden biri haline geldi.