Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların merakla beklediği pide fiyatları nihayet açıklandı. Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun duyurusuna göre bu yıl 250 gramlık ramazan pidesi büyükşehirlerde 25 TL'den satışa sunulacak.

19 Şubat'ta başlayacak olan mübarek ay öncesinde milyonlarca kişi sofraların vazgeçilmez lezzeti pidenin fiyatını merak ediyordu. Federasyonun açıklamasıyla belirsizlik sona erdi ve fırınlar Ramazan hazırlıklarına başladı.

2026 Ramazan pidesi fiyatı ne kadar oldu

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, yeni dönem fiyatlarını kamuoyuyla paylaştı. Buna göre ramazan pidesi geçen yıla kıyasla yüzde 23 oranında zamlandı. Kilogram fiyatı 100 TL olarak belirlendi.

Gramaj bazında fiyatlar şöyle şekillendi:

250 gram ramazan pidesi: 25 TL

350 gram ramazan pidesi: 35 TL

Bu fiyatlar İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehirlerde geçerli olacak. Küçük illerde fiyatlar yerel koşullara göre farklılık gösterebilir.

Halk Ekmek ramazan pidesi fiyatı açıklandı mı

İstanbul ve Ankara'da Halk Ekmek büfelerinde satılacak ramazan pidesi fiyatları henüz resmi olarak duyurulmadı. Geçtiğimiz Ramazan ayında Halk Ekmek büfelerinde 350 gramlık pide 15 TL'den satılıyordu.

Halk Ekmek'in bu yıl belirleyeceği fiyatlar, piyasa fiyatlarının altında kalması bekleniyor. Belediye işletmelerinin vatandaşa uygun fiyatlı ürün sunma politikası devam edecek. Önümüzdeki günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden resmi açıklama gelmesi bekleniyor.

Ramazan pidesi neden zamlandı

Fırıncılar Federasyonu, fiyat artışının temel nedenini hammadde maliyetlerindeki yükseliş olarak açıkladı. Un, maya ve enerji giderlerindeki artışlar pide fiyatlarına da yansıdı. Yüzde 23'lük zam oranı, sektör temsilcilerine göre maliyet artışlarıyla paralel seyrediyor.

Geçen yıl 250 gramlık pide yaklaşık 20 TL civarında satılırken, bu yıl 25 TL'ye yükseldi. 350 gramlık pidenin fiyatı ise 28 TL'den 35 TL'ye çıktı.

2026 Ramazan ayı ne zaman başlıyor

Bu yıl Ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başlayacak. İlk iftar 19 Şubat akşamı yapılacak, ilk sahur ise 20 Şubat sabahı olacak. Ramazan Bayramı 20-22 Mart tarihlerinde kutlanacak.

Fırınlar, Ramazan ayı boyunca yoğun mesai yapacak. Özellikle iftar saatlerine yakın dönemlerde taze pide talebi artıyor. Vatandaşların erken saatlerde siparişlerini vermesi öneriliyor.

Ramazan pidesi nereden alınır

Ramazan pidesi fırınlar, Halk Ekmek büfeleri ve marketlerden temin edilebilir. Halk Ekmek büfeleri genellikle daha uygun fiyatlarla hizmet veriyor. Ancak yoğun talep nedeniyle kuyruklar oluşabiliyor.

Birçok fırın online sipariş imkanı da sunuyor. Mobil uygulamalar üzerinden önceden sipariş vererek iftar saatinde sıcak pide almak mümkün.