Son Mühür- Kostümlerinin dikim aşamasını yakından takip ettiğini belirten Süperstar, tasarımlarına özel bir arşiv oluşturduğunu söyledi. Pekkan, “Kostümlerle ilgili dosyam var. Daha doğrusu tam bir sanatçı gibi darmadağınık, içinde şarkı sözleri de var” ifadelerini kullandı.

“Kendi çizimlerimi yapıyorum”

Resim yapmayı çok sevdiğini dile getiren Ajda Pekkan, sahne kıyafetlerinin tasarımında da aktif rol aldığını belirtti. Ünlü sanatçı, “Model çizimleri de var. Onları çiziyorum, kafamda hayal ediyorum. Çünkü resmi çok sevdiğim için kendi anatomimi de çok iyi biliyorum. Nerelerde düzgün görünmem gerektiğini biliyorum” dedi.

“Dikiş çok önemli”

Kostüm dikiminde kaliteye büyük önem verdiğini vurgulayan Pekkan, “Çalıştığım insanları o konuda biraz uğraştırıyorum. Çünkü dikiş çok önemli” diyerek detaylara verdiği önemi anlattı.

“Aynı kıyafeti giysem hemen ‘cimri’ diyorlar”

Sosyal medyadaki tepkilerden de söz eden Ajda Pekkan, kıyafetlerini sık sık değiştirme alışkanlığını anlattı. “Eskiden deli gibi her gün kostüm değiştirirdim. Şimdi haftada bir kostüm değiştirmezsem ‘Cimri Ajda’ diyorlar. Sosyal medyada bir gün aynı kıyafeti giydiğinizde hemen dikkat çekiyor” ifadeleriyle durumu esprili bir dille değerlendirdi.