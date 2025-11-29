Airbus, A320neo ve A321neo model uçaklarda tespit edilen güvenlik riski nedeniyle havayolu şirketlerine acil bir bilgilendirme gönderdi. Üretici firma, uçuş kontrol sistemlerinde kritik rol oynayan bazı verilerin yoğun güneş radyasyonundan etkilenebileceğini belirterek, mevcut yazılım ve donanım korumalarının devreye alınmasını istedi.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre, A320 ailesine ait bir uçakta yaşanan son olayın analizinde, güneş kaynaklı radyasyonun uçuş emniyetini doğrudan ilgilendiren sistemlerde veri bozulmasına yol açabileceği ortaya çıktı. Airbus, bu durumdan halihazırda kullanılan çok sayıdaki A320 ailesi uçağının etkilenebileceğini belirledi.

Airbus: “Filonun uçuşa elverişli kalması için önlemler acilen uygulanmalı”

Airbus, havayolu operatörlerinin derhal önlem alması gerektiğini vurgulayarak, Acil Operatör Uyarısı (AOT) yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Analizlerimiz, yoğun güneş radyasyonunun uçuş kontrolleri için kritik verileri bozabileceğini göstermiştir. Mevcut filodaki çok sayıda uçağın etkilenme ihtimali bulunmaktadır. Bu nedenle tüm operatörlerin yazılım ve donanım korumalarını devreye almalarını talep ettik. AOT kapsamında alınacak önlemler, Avrupa Birliği Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA) tarafından yayınlanacak Acil Uçuşa Elverişlilik Direktifi’nde yer alacaktır. Yolcularımızdan operasyonel aksamalara yol açabilecek bu süreç nedeniyle özür diler, güvenliğin her zaman en öncelikli ilkemiz olduğunu vurgularız.”

THY: “Filo güvenle operasyonlarına devam ediyor”

Türk Hava Yolları (THY) da Airbus’ın uyarısının ardından filodaki A320 tipi uçaklara yönelik güncellemelerin gerçekleştirilmesi için çalışmalara başladığını duyurdu.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada:

“Airbus tarafından tüm dünyayı kapsayan bir Operatör Uyarı Bildirimi yayımlanmıştır. Filomuzdaki 8 adet A320 tipi uçağımız bu kapsamda değerlendirilmiş olup, gerekli talimatlara uygun işlemler tamamlandıktan sonra emniyetli şekilde tekrar hizmete dönecektir. Tüm operasyonlarımız güvenli şekilde sürmektedir. EASA ve ilgili otoritelerin talimatlarını yakından takip ediyor, gerekli yazılım güncellemeleri için Airbus ile koordineli çalışıyoruz. Yolcu güvenliği daima birinci önceliğimizdir.” ifadelerini kullandı.

AJet: “7 uçağımız işlemler sonrası görevine dönecek”

Airbus’ın uyarısı sonrasında açıklama yapan bir diğer havayolu şirketi ise AJet oldu. Şirketin Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, filodaki 7 uçağın kapsam dahilinde değerlendirildiğini belirterek şunları paylaştı:

“Airbus’ın A320 uçakları için yayımladığı Operatör Uyarı Bildirimi doğrultusunda, filomuzdaki 7 uçağımız gerekli işlemler yapıldıktan sonra operasyonlarına devam edecektir. Süreç boyunca EASA ve ilgili havacılık otoritelerinin talimatlarını takip ediyor, yazılım güncellemelerinin uygulanması için Airbus ile koordineli biçimde çalışıyoruz. Bu durum operasyonlarımızda herhangi bir aksaklığa neden olmamıştır. Uçuşlarımız güvenle devam etmektedir.”

