Türkiye genelinde yeni depremler meydana gelmeye devam ediyor. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde peş peşe meydana gelen depremler, vatandaşlarda büyük panik ve endişe yaratmıştı. Bir deprem haberi de akşam saatlerinde Gaziantep'ten geldi.

Gaziantep Nurdağı'nda 4.1 büyüklüğünde deprem!

Akşam saatlerinde yeni bir deprem haberi geldi. Deprem, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.1 olarak açıklanırken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından son dakika verileri paylaşıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından aktarılan verilere göre saat 19.13 sıralarında gerçekleşen depremin meydana geldiği derinlik 7.82 KM olarak açıklandı.

İşte, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından aktarılan son dakika verileri: