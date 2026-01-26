İYİ Parti Balıkesir Milletvekili ve Grup Başkanvekili Turhan Çömez’in annesi İkbal Çömez, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bir süredir sağlık sorunları bulunan Çömez’in vefatı, ailesi ve yakın çevresini yasa boğdu.

Yoğun bakımda tedavi görüyordu

Edinilen bilgilere göre İkbal Çömez, rahatsızlığı nedeniyle birkaç gün önce yoğun bakıma alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Çömez’in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Acı haberi sosyal medyadan duyurdu

Turhan Çömez, annesinin vefatını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kamuoyuna duyurdu. Çömez paylaşımında, "Sevgili annem, İkbal Çömez, Hakk’ın rahmetine kavuştu. Cenazesi 27.01.2026 yarın ikindi namazını müteakip, Gönen Paşaçiftlik Köyü’nde defnedilecektir. Mekânı cennet olsun. Dostlar sağ olsun." dedi.

Cenaze programı belli oldu

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, İkbal Çömez’in cenazesi 27 Ocak 2026 Salı günü ikindi namazına müteakip Paşaçiftlik Köyü’nde toprağa verilecek.

Balıkesir ve siyaset camiasında taziye mesajları

İkbal Çömez’in vefatının ardından siyaset camiasından ve Balıkesir’den çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı. Sevenleri ve yakınları, Çömez ailesinin acısını paylaştı.