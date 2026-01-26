Ukrayna’daki savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik girişimler hız kazanırken, Rusya, Ukrayna ve Amerika Birleşik Devletleri temsilcilerinin katıldığı üçlü görüşmelerin devam edeceği bildirildi. İlk temasların ardından taraflar, müzakerelerin yeni bir aşamaya taşınması konusunda hazırlıklarını sürdürüyor.

Kremlin: Temasların devamı planlanıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen üçlü görüşmelerin önümüzdeki hafta da sürmesinin planlandığını açıkladı. Peskov, görüşmelerin takviminin henüz netleşmediğini belirterek, temasların devamı konusunda taraflar arasında mutabakat olduğunu söyledi.

Abu Dabi’de kritik buluşma

Taraflar, ilk olarak 23 ve 24 Ocak tarihlerinde Abu Dabi’de bir araya gelmişti. Görüşmelerde Rus heyetine Rusya Askeri Dış İstihbarat Teşkilatı Başkanı İgor Kostyukov, Ukrayna heyetine ise Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov başkanlık etti.

Zelenskiy: Görüşmeler yapıcı geçti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, toplantılara ilişkin yaptığı değerlendirmede, uzun bir aradan sonra bu formatta gerçekleştirilen görüşmelerin yapıcı bir atmosferde geçtiğini söyledi. Zelenskiy, heyetin görüşmelerin içeriğine ilişkin kapsamlı bir rapor sunduğunu belirtti.

Yeni toplantılar gündemde

Zelenskiy, yapılan temasların ardından tarafların görüşülen başlıkları kendi başkentlerine iletme ve sonraki adımları liderleriyle istişare etme konusunda uzlaştığını ifade etti. Askeri temsilcilerin olası yeni toplantılar için ele alınacak konuların çerçevesini oluşturduğunu belirten Zelenskiy, gerekli iradenin oluşması halinde yeni görüşmelerin en erken gelecek hafta yapılabileceğini söyledi.

Toplantıya üst düzey askeri ve siyasi isimler katıldı

Ukrayna tarafı görüşmelere; Rüstem Umerov’un yanı sıra Ukrayna Savunma İstihbaratı Başkanı Kyrylo Budanov, Halkın Hizmetkârı Partisi Grup Başkanı David Arakhamia, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Andrii Hnatov ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya ile katıldı.

ABD heyetinde ise ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Jared Kushner, ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Daniel Driscoll ve NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Alexus G. Grynkewich yer aldı. Rus tarafı da askeri istihbarat ve silahlı kuvvetler yetkilileriyle toplantıda temsil edildi.

BAE: Görüşmeler pozitif atmosferde gerçekleşti

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, toplantının yapıcı ve olumlu bir ortamda geçtiği belirtildi. Açıklamada, ABD tarafından önerilen barış çerçevesinde henüz çözüme kavuşmayan başlıkların ele alındığı ve kapsamlı bir anlaşmaya zemin hazırlayacak güven artırıcı adımların görüşüldüğü kaydedildi.