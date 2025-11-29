ABD ile Venezuela arasındaki siyasi gerilim artarak devam ederken, New York Times tarafından ortaya atılan çarpıcı bir iddia uluslararası gündemi hareketlendirdi. Gazete, ABD Başkanı Donald Trump ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro arasında geçtiğimiz hafta gizli bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini öne sürdü.

Liderlerin yüz yüze görüşme ihtimali masada

Gazetenin haberine göre iki lider, telefon görüşmesinde olası bir yüz yüze buluşma ihtimalini değerlendirdi. Ancak hem Trump’ın hem de Maduro’nun resmi programlarında şimdilik böyle bir görüşmenin yer almadığı belirtildi.

Bu iddia, Washington’un Caracas yönetimine yönelik sert açıklamalarını sürdürmesine rağmen diplomasinin de tamamen rafa kalkmadığını gösteren bir gelişme olarak yorumlanıyor.

ABD basını: “Trump görüşmeye hazır”

ABD basını, Trump’ın Maduro’yla görüşmeye istekli olduğu yönündeki iddiaları 25 Kasım’da da gündeme getirmişti. Son gelişmeler, iki lider arasında gerçekten bir telefon görüşmesi yapılmış olabileceği yönündeki şüpheleri güçlendirirken, konuya ilişkin Beyaz Saray ve Venezuela hükümeti henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Washington’dan Maduro’ya terör suçlaması

Gerilim, Venezuelalı yetkililer hakkında alınan ağır kararlarla daha da derinleşmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 25 Kasım’da Venezuela’daki Cartel de los Soles (Güneşler Karteli) yapılanmasını yabancı terör örgütleri listesine eklediğini duyurmuştu. Açıklamada, Maduro dahil birçok üst düzey hükümet yetkilisinin bu yapılanmanın üyesi olduğu iddia edilmişti.

Maduro’nun başına 50 milyon dolar ödül

Bu kararın öncesinde ABD Adalet Bakanlığı, Ağustos ayında Maduro’nun yakalanması için ödül programı başlatmış; Devlet Başkanı’nın başına 50 milyon dolar ödül konduğunu açıklamıştı.

Tüm bu adımlar, Washington’un Maduro yönetimini devirmek için hem siyasi hem de yargısal baskıyı artırdığı yönünde değerlendirilmişti.