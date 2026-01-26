Son Mühür - Rasim Ozan Kütahyalı, katıldığı canlı yayında Ali Koç’un yeniden göreve geleceğini öne sürdü.

Ünlü yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz Futbol programında canlı yayında Fenerbahçe yönetimine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Kütahyalı, yaşanan sürecin kalıcı olmayacağını dile getirdi.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın açıklaması şu şekilde:

''Ben Sadettin Saran'ın bırakacağını düşünüyorum. Benim tahminim Ali Koç Haziran'da geri gelecek. Sadettin Saran dönemi Haziran 2026'da bitecek ve Ali Koç geri gelecektir"