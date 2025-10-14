Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, olayın 10 Ağustos günü saat 01.00 sıralarında meydana geldiği belirtildi.

Evine giden Hakan Çakır’ın kardeşi M.N.Ç. ve annesi S.Ö., yolu kapattıkları gerekçesiyle sanıklar Umut Kılınç ve Ahmet Emir Zeynal’dan çekilmelerini istedi.

Tarafların yol vermesinin ardından yaşanan laf atma üzerine tartışma çıktı. Bu sırada M.N.Ç, abisi Hakan Çakır’ı arayarak olay yerine çağırdı. İddianamede, Çakır’ın kardeşi H.C.Ç., babası Ş.Ç. ve arkadaşı E.D. ile birlikte olay yerine geldiği, tartışmanın kavgaya dönüştüğü ifade edildi.

Zeynal ailesi olay yerine geldi, kavga büyüdü

Savcılık iddianamesine göre, olaydan kısa süre sonra Ahmet Emir Zeynal’ın kardeşleri B.S.Z. ve T.Y.Z. ile babası Cemal Zeynal, olay yerine geldi. Bu sırada sanıkların bıçaklarla saldırdığı, çıkan arbedede Hakan Çakır’ın aldığı bıçak darbesiyle yere yığıldığı belirtildi. Çakır, olay yerinde yaşamını yitirdi.

“Siyah saplı bir ekmek bıçağı aldım”

Suça sürüklenen çocuk T.Y.Z., ifadesinde olay günü kardeşinin araması üzerine evden çıktığını anlattı. T.Y.Z., “Ailemi korumak amacıyla bir dükkana giderek siyah saplı bir ekmek bıçağı aldım. Yanımızda çivili sopa da vardı.

Olay yerine gittiğimde kavga bitmişti. Babamı yaralı görünce bıçağı kullanmadım, attım. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

“Kafama sopa ile vurdular”

Sanıklardan B.S.Z. de ifadesinde olay yerine gitmeden önce yerde bulduğu bir çivili sopayı aldığını söyledi. Olay yerine vardığında abisinin darp edildiğini gören B.S.Z., “Ayırmaya gittim, benim de kafama sopa ile vurdular. Kimseye vurmadım, bıçağın kimde olduğunu görmedim” ifadelerini kullandı.

Otopsi raporu: İki yara da öldürücü nitelikte

İddianamede Adli Tıp Kurumu raporuna da yer verildi. Rapora göre, Hakan Çakır’ın vücudunda iki kesici-delici alet yarası bulundu. Her iki yaranın da tek başına öldürücü nitelikte olduğu tespit edildi.

Ağır ceza talepleri: Müebbet ve 45 yıla kadar hapis

Savcılık, sanıklar Ahmet Emir Zeynal, Cemal Zeynal ve Umut Kılınç hakkında “kasten öldürme” suçundan müebbet, ayrıca “kasten öldürmeye teşebbüs”, “basit yaralama”, “hakaret”, “kadına karşı basit yaralama” ve “tehdit” suçlarından sırasıyla 45 yıl 9 ay, 40 yıl 6 ay ve 42 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti.

Suça sürüklenen çocuklardan B.S.Z. için “silahla basit yaralama”, “kasten öldürme” ve “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlarından 41 yıl hapis, T.Y.Z. için ise aynı suçlamalardan 26 yıl 6 ay hapis cezası istendi.

Dava kabul edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. Duruşmaların önümüzdeki günlerde Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlaması bekleniyor.