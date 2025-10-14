Son Mühür- Gazze'de iki yıldır yaşanan trajediye son vermek için Mısır'ın turizm merkezi Şarm El-Şeyhte toplanan dünya liderleri iyi niyet belgesine imza koydu. İsrail medyası Netanyahu'nun toplantıya katılma çabasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vetosuna takıldığını dile getirdi.

Barış Zirvesi'nde Trump'ın özel ilgi gösterdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze için gelinen noktada çabası dünya medyasının da gündemindeydi.

Trump'tan özel ilgi...



Trump toplantının açılış konuşmasında Erdoğan'a özel yer ayırarak,

''Uzun zamandır dostum olan bir başka kişiden bahsetmek istiyorum.

Nedendir bilmem, ben sert insanları yumuşak, kolay insanlardan daha çok seviyorum.

Bu belki bir kişilik sorunudur, bilmiyorum.

Ama Türkiye denen yerden gelen bu beyefendi, dünyanın en güçlü ordularından birine sahip.

Aslında ordu çoğu kişinin sandığından bile daha güçlü.

Son dönemdeki bazı çatışmalara bakarsanız, hep en ön saftaydı — kazanıyordu da.

Ama kazandığında bile övünmedi, hiçbir kredi istemedi.

Sadece rahat bırakılmak istiyor.

O gerçekten “sert bir adam”, ama benim dostum.

Ve ne zaman ona ihtiyaç duysam, hep yanımda oldu.

Bu yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etmek istiyorum.'' diye konuşmuştu.



Zirve için kim, ne yazdı?



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Netanyahu resti dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

Guardian:

Trump’ın Netanyahu’yu Gazze zirvesine davet etme planı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağını Şarm El-Şeyh’e indirmeyeceği uyarısı sonrası iptal edildi

Amerikan Associated Press (AP):

Türkiye, Netanyahu'nun zirveye katılmaması için diplomatik girişim başlattı.

Israel Hayom:

Erdoğan, Netanyahu’nun zirveye gelmesi halinde uçağını geri çevireceğini bildirdi.

Times of Israel:

Erdoğan, Sisi'ye, Gazze zirvesi için Kahire'ye giden uçağının, Netanyahu'nun gelmesine izin verilirse geri döneceğini söyledi.

Alman Rheinische Post:

Erdoğan devreye girdi, Netanyahu zirveye katılamadı.



Alman StN:

Erdoğan Ortadoğu’nun kilit ismi haline geliyor.

AFP:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın girişimi ve Türkiye’nin diplomatik çabaları sonucunda diğer liderlerin de desteğiyle Netanyahu Mısır’daki toplantıya katılamadı

I24 News:

Erdoğan, “Eğer Netanyahu gelirse, ben muhtemelen gelmem” dedi.

Al Arabiya:

Türkiye’nin, Mısır’daki Gazze zirvesine Netanyahu’nun katılmasına karşı çıkması, Netanyahu’nun zirveye son anda katılımını iptal etmesine neden oldu.